Counter-Strike 2'de tüm zamanların en yüksek oyuncu rekoru kırıldı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:33

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:33

Steam'de genellikle en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Counter-Strike 2, yeni bir rekor kırmayı başardı. Aktif oyuncu sayısında pek çok oyunun ilerisinde kalan oyun, bu sefer 1 milyon 824 bin oyuncu sayısı ile rekor kırmayı başardı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OYUNCU SAYISI

CS:GO'nun yerine geçen Counter-Strike 2, Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında hep ilk sıralarda yer alıyordu. 10 Mart'tan beri aktif bir yükseliş grafiğine sahip olan oyun, 16 Mart'ta pik noktaya ulaştı ve 1 milyon 824 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Steam'de tüm zamanların en yüksek oyuncu sıralamasına sahip oyun 3,2 milyon kişi ile PUB oluyor, ikinci sırada 2,4 milyon kişi ile Balck Myth: Wukong ve üçüncü sırada 2,1 milyon ile Palworld yer alıyor.

Tüm platformları dahil edersek de dünya rekoru 15 milyon eş zamanlı oyuncu ile Fortnite oluyor.