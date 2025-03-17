Counter-Strike 2'de tüm zamanların en yüksek oyuncu rekoru kırıldı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan CS, bu rekorunu tazeledi ve tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısını kırmayı başardı.

Counter-Strike 2'de tüm zamanların en yüksek oyuncu rekoru kırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:33

Steam'de genellikle en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Counter-Strike 2, yeni bir rekor kırmayı başardı. Aktif oyuncu sayısında pek çok oyunun ilerisinde kalan oyun, bu sefer 1 milyon 824 bin oyuncu sayısı ile rekor kırmayı başardı. 

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OYUNCU SAYISI

CS:GO'nun yerine geçen Counter-Strike 2, Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında hep ilk sıralarda yer alıyordu. 10 Mart'tan beri aktif bir yükseliş grafiğine sahip olan oyun, 16 Mart'ta pik noktaya ulaştı ve 1 milyon 824 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Steam'de tüm zamanların en yüksek oyuncu sıralamasına sahip oyun 3,2 milyon kişi ile PUB oluyor, ikinci sırada 2,4 milyon kişi ile Balck Myth: Wukong ve üçüncü sırada 2,1 milyon ile Palworld yer alıyor. 

Tüm platformları dahil edersek de dünya rekoru 15 milyon eş zamanlı oyuncu ile Fortnite oluyor.


Etiketler: #Counter Strike 2

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