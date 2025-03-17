Counter-Strike 2'de tüm zamanların en yüksek oyuncu rekoru kırıldı
Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan CS, bu rekorunu tazeledi ve tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısını kırmayı başardı.
Steam'de genellikle en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Counter-Strike 2, yeni bir rekor kırmayı başardı. Aktif oyuncu sayısında pek çok oyunun ilerisinde kalan oyun, bu sefer 1 milyon 824 bin oyuncu sayısı ile rekor kırmayı başardı.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OYUNCU SAYISI
CS:GO'nun yerine geçen Counter-Strike 2, Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında hep ilk sıralarda yer alıyordu. 10 Mart'tan beri aktif bir yükseliş grafiğine sahip olan oyun, 16 Mart'ta pik noktaya ulaştı ve 1 milyon 824 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı.
Steam'de tüm zamanların en yüksek oyuncu sıralamasına sahip oyun 3,2 milyon kişi ile PUB oluyor, ikinci sırada 2,4 milyon kişi ile Balck Myth: Wukong ve üçüncü sırada 2,1 milyon ile Palworld yer alıyor.
Tüm platformları dahil edersek de dünya rekoru 15 milyon eş zamanlı oyuncu ile Fortnite oluyor.
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