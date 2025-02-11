Steam'de eşli oyunlar festivali başladı! İşte indirime giren oyunlar

Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:47

Güncelleme: 11.02.2025 - 18:47

Steam'de yeni indirim dönemi başladı. Yerel Eşli Oyun Festivali olarak adlandırılan kampanya kapsamında eşli oyunlarda indirim var. Bu kampanya kapsamında yüzde 90'a varan indirim var.

Steam'in kısa süre sunacağı bu indirim dönemi 17 Şubat'a kadar devam edecek.

STEAM İNDİRİMİ

Bu kapsamda Mortal Kambat 11, 49,99 dolardan yüzde 90 indirim ile 4,99 dolara kadar düştü. Mortal Kambat 1 (en son çıkan oyun) yüzde 60 indirim ile 19,99 dolara kadar düştü.

En sevilen eşli oyunlardan olan Left 4 Dead 2 ise 0,57 dolara düştü.

Overcooked 2 ise indirimle 3,12 dolara, Tekken 7 ise 6,24 dolara kadar düştü. NBA 2K25 yüzde 67 indirimle 23,09 dolara, bir zamanların çok beğeilen oyunlarından olan Sackboy: A Big Adventure ise yüzde 60 indirimle 23,99 dolara düştü.