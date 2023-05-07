CS: GO eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı!
Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında bulunan CS:GO kendi eşzamanlı en çok oynanan oyun rekorunu kırdı.
Valve tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler oyunları arasında bulunan CS:GO yeni bir rekor daha kırdı. FPS türündeki oyunun geçen günlerde ikincisi çıkmıştı. Ancak buna rağmen CS:GO Mart ayında 1.5 milyon ile en çok eşzamanlı oynanan oyun rekorunu kırmıştı.
Şimdi ise CS:GO kendi rekorunu kırarak 1.8 milyon oyuncu ile eşzamanlı olarak en çok oynanan oyun oldu.
CS:GO 2'NİN ÇIKMASINA RAĞMEN NASIL REKOR KIRDI?
CS:GO 2'nin çıkması ile birlikte ilk oyunun sonuna geliniyor. Oyunun yapımcısı Valve tarafından oyunculara ikinci oyuna olan erişim aşamalı bir şekilde veriliyor. Bu yüzden birçok oyuncu hala CS:GO'nun ilk versiyonunu oynuyor.
Ayrıca CS:GO'da gerçekleşecek olan son Major turnuvada 8 Mayıs tarihinde yapılacak. Paris Major adlı turnuva sebebiyle birçok eşyanın kullanıcılara dağıtılacağı açıklandı. Bundan dolayı da birçok oyuncunun eşyaları elde etmek için oyunu oynadığı tahmin ediliyor.
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