CS: GO eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı!

Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:26

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:26

Valve tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler oyunları arasında bulunan CS:GO yeni bir rekor daha kırdı. FPS türündeki oyunun geçen günlerde ikincisi çıkmıştı. Ancak buna rağmen CS:GO Mart ayında 1.5 milyon ile en çok eşzamanlı oynanan oyun rekorunu kırmıştı.

Şimdi ise CS:GO kendi rekorunu kırarak 1.8 milyon oyuncu ile eşzamanlı olarak en çok oynanan oyun oldu.

CS:GO 2'NİN ÇIKMASINA RAĞMEN NASIL REKOR KIRDI?

CS:GO 2'nin çıkması ile birlikte ilk oyunun sonuna geliniyor. Oyunun yapımcısı Valve tarafından oyunculara ikinci oyuna olan erişim aşamalı bir şekilde veriliyor. Bu yüzden birçok oyuncu hala CS:GO'nun ilk versiyonunu oynuyor.

Ayrıca CS:GO'da gerçekleşecek olan son Major turnuvada 8 Mayıs tarihinde yapılacak. Paris Major adlı turnuva sebebiyle birçok eşyanın kullanıcılara dağıtılacağı açıklandı. Bundan dolayı da birçok oyuncunun eşyaları elde etmek için oyunu oynadığı tahmin ediliyor.