Cyberpunk 2077: Phantom Liberty satış rakamları açıklandı

İlk çıktığı zaman çok eleştirilen Cyberpunk 2077 için yeni bir DLC yayınlanmıştı. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty satış rakamlarında beklentileri karşılayamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:42
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty satış rakamları açıklandı
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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty için yeni satış rakamları açıklandı. 4.3 milyon adet satılan oyun buna rağmen geliştirme maliyetlerini karşılayamamasıyla beklentileri karşılayamamış görünüyor. CD Projekt tarafından X hesabı üzerinden açıklanan rakamlar, DLC paketinin çok da 'talep görmediğini' gösteriyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

CD Projekt, DLC paketi Phantom Liberty'nin geliştirilmesi ve direkt Cyberpunk 2077 için sunduğu güncellemeler için toplamda 125 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Ancak 4.3 milyon adet satan Phantom Liberty, indirimler ve diğer bazı hesaplamalar göze alındığında 86 milyon dolar getiriyor.

Bunun yanı sıra Phantom Liberty, ana oyuna sahip kişilerin yüzde 20'si tarafından satın alındı.

 


Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Cyberpunk 2077: Phantom Liberty satış rakamları

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