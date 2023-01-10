Daha çıkmadan Steam'de en çok satan oyun olmaya başardı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:45

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:45

Steam'de daha çıkmadan en çok satan oyun ünvanına kavuşan yeni bir oyun var: Hogwarts Legacy. Oyun 1800'lü yıllardaki Hogwarts'ta geçecek. Yani bizim bildiğimiz Harry Potter hikayesinin çok daha öncesini konu alacak oyunun Call of Duty: Modern Warfare 2'yi ve FIFA 23'ü geride bıraktığı aktarıldı.

OYUNUN ÇIKIŞINA YAKLAŞIK 1 AY KALDI

2023 yılının en çok beklenen oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirildi. Oyuna ilgi o kadar çok ki Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun olduğu açıklanmıştı.

Ön siparişte olan oyun tüm platformlarda büyük ilgi gördü. Yeni yayınlanan veriler ise oyunun en çok PC tarafında satışlarının yüksek olduğunu kanıtladı.

Oyun Modern Warfare 2 ve FIFA 23 gibi çok popüler oyunları da geride bıraktı.

Oyunun Steam'deki ön sipariş fiyatı 699 TL. Deluxe Edition ise 799 TL.

10 Şubat 2023'te oyunseverler ile buluşması beklenen oyunun beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı bilinmiyor.