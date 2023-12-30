Daha ince tasarımlı PlayStation 5 Slim, Türkiye'de satışta

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:00

Sony bir süre önce PlayStation 5 için daha ince bir sürüm duyurmuştu. Türkiye'de de satışa resmi olarak başlayan Sony, yeni versiyonlarda diskli ve disk sürücüsü bulunmayan olmak üzere iki seçenek sunuyor.

PlayStation 5 Slim ise Türkiye'de 30 bin TL'den satışa çıktı.

Daha minik ve ince olan bu yeni versiyon aslında temelde yeni bir şey sunmuyor. Yalnızca daha az yer kaplıyor ve daha ince görünüyor.

Daha önce ortaya atılan bir iddiada God of War, PlayStation 5 sistemi için yeniden geliştirilecek. Hatırlarsanız, PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşan God of War, bu sefer de PS5 için yenilenecek. Bu iddiaların ardında ise oyunun tekrar popülerleşmesi var.