God of War oyunları PlayStation 5 için yenilenecek

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:49

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:49

Ortaya atılan yeni God of War iddialarına göre oyun PlayStation 5 sistemi için yeniden geliştirilecek. Hatırlarsanız, PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşan God of War, bu sefer de PS5 için yenilenecek. Bu iddiaların ardında ise oyunun tekrar popülerleşmesi var.

Bu söylenti, daha önce de benzer şekilde sızıntılar yapan Nick Baker'dan geliyor.

God of War'un üç oyunu, remastered yani yenilenmiş olarak 2024 ya da 2025 yılında karşımıza çıkacak. Burada direkt PS5 sistemi gündemde yer alacak.