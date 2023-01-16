Daha uygun fiyatı Amazon Prime Lite duyuruldu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:19

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:19

Amazon'un farklı hizmetlerini sunduğu bir yer olan Prime, ücretsiz ve hızlı kargo, Prime Video, özel indirimler, Prime Gaming gibi platformları içinde barındırıyor. Birkaç yıllık süreçte bu hizmete zam yapmayan Amazon, aynı Prime'ın biraz daha farklı halinin daha uygun fiyatlı versiyonunu kullanıma sundu.

AMAZON PRIME LITE NELER SUNUYOR?

Diğer Lite versiyonlar gibi Amazon Prime Lite'ın da standart versiyondan farklı olarak 'kısıtlanmış ya da kırpılmış' özellikleri var. Test amacıyla ilk kullanıma açılan ülke olan Hindistan'da, Prime Video tarafında reklam gösteriliyor. Teslimat tarafında iddialı olan Prime'da eğer hafta içinde bir gün sipariş verdiyseniz 1 gün içinde ürünün gelmesi vadediliyor. Lite versiyona gelince bu sürenen artacağı aktarılıyor.

Yeni Amazon Prime Lite versiyonda Gaming hizmeti de sunulmuyor.

Amazon Prime'ın standart versiyonu aylık 2.20 dolarken, Lite versiyonun 1 dolar olması bekleniyor. Türkiye'de ise normalde 7.90 TL olan standart versiyonun, ilerleyen dönemde artması, Lite versiyonun da 7.90 TL'den hizmet vermesi bekleniyor.