Dasongshan mezarlığından 4.000'den fazla kalıntı çıktı

Çinli arkeologlar Dasongshan mezarlığında 4.000'den fazla kalıntı ortaya çıkardı.

Xinhua
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 01:40
Dasongshan mezarlığından 4.000'den fazla kalıntı çıktı
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Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.

Büyük ölçekli mezarlık, Çin'in güneybatısındaki eski etnik azınlıkların yaşamına, ticaretine ve inancına ışık tutuyor.

Dasongshan mezarlığı Çin'in 2022 yılındaki en iyi 10 arkeolojik keşfi arasında yer alıyor.


Çin Dasongshan mezarlığı Çin Dasongshan mezarlığı

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