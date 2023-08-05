Death Stranding'in devam oyunu hakkında dikkat çeken açıklama

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:36

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:36

Kojima Productions'ın başındaki isimlerden Hideo Kojima daha önce uzaya gitmek istediğini söylemiş ve gündem olmuştu. Geliştirmek istediği oyunları daha iyi hale getirmek için bu hayal eden Kojima, Death Stranding'in devam oyunu hakkında konuştu.

Oyunun hikayesi pandemi sebebiyle tekrar yazılmış ya da büyük oranda değiştirilmiş.

Death Stranding 2'nin yolda olduğu duyurulduğundan beri oldukça merakla bekleniyor. Daha önce fragman paylaşılmış ve biraz oyun hakkında fikir sahibi olmuştuk ancak oyunun hikayesi hakkında henüz bir bilgi yoktu.

OYUNUN HİKAYESİ İLK OYUNLA BAĞLANTILI OLACAK

Oyunun geliştirici stüdyonun başındaki Hideo Kojima ise oyunun hikayesinin koronavirüs salgını sebebiyle değiştiğini aktardı. Oyunun hikayesi küresel salgından dolayı değiştirildiyse de oyunda bir salgının mı geçeceği yoksa bambaşka bir konunun mu işleneceği halen belli değil.

Japonya'da bir medya organına konuşan Kojima, koronavirüs yüzünden her şeyi baştan yazmak zorunda kaldığını söylüyor. İlk oyunla bağlatılı yanlarının olacağı ancak ana konunun pandemi olmayacağının sinyallerini verdi. İkinci oyunda temelde mahsur kalma olayının anlamı değişecek ve tahminlere göre de post apokaliptik bir dünya işlenecek.