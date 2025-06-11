Dev asteroidin Ay'a çarpma ihtimali giderek artıyor

2032 yılında Ay'a çarpma olasılığı artan 2024 YR4 asteroidi, bilim dünyasında dikkatle takip ediliyor. Daha önce Dünya için potansiyel bir tehdit olarak görülen bu dev kaya, artık Ay'a yönelik bir risk olarak görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda Dünya'ya çarpma ihtimaliyle endişe yaratan 2024 YR4 asteroidi, son gözlemlerle rotasını Ay'a çevirmiş durumda. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) alınan en güncel veriler, bu "şehir katili" büyüklüğündeki gök cisminin 2032'de Ay'a çarpma olasılığını %3,8'den %4,3'e yükseltti. Yaklaşık 53 ila 67 metre çapında, yani 10 katlı bir bina büyüklüğündeki bu asteroit, ilk keşfedildiğinde %3,1'e varan bir ihtimalle Dünya için ciddi bir risk taşıyordu. Ancak yapılan hassas hesaplamalar sonucunda Dünya'ya yönelik bu tehdit neredeyse sıfıra indirilmiş durumda.

Chip'in aktardığı haberde şu ayrıntılar yer alıyor; James Webb Uzay Teleskobu'nun Mayıs 2025'te gerçekleştirdiği hassas gözlemler, asteroidin yörüngesindeki belirsizliği yaklaşık yüzde 20 oranında azalttı ve bu da Ay ile çarpışma ihtimalinin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Bilim insanları, 2024 YR4'ün Ay'a çarpması durumunda bile Ay'ın yörüngesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını veya Dünya için bir tehlike oluşturmayacağını belirtiyor. Aksine, böyle bir olayın gerçekleşmesi, Ay yüzeyinde yeni bir krater oluşumunu gözlemlemek ve gezegen savunma stratejilerini geliştirmek adına eşsiz bir bilimsel fırsat sunacağı düşünülüyor.

Asteroidlere karşı ne yapılabilir?

Şu anda Dünya'dan gözlemlenemeyecek kadar uzakta olan 2024 YR4, 2028'de tekrar görüş alanımıza girecek ve bilim insanları bu süreçte daha fazla veri toplamayı hedefliyor. Bu asteroit, erken tespit ve izleme sistemlerinin etkinliğini test etmek için de önemli bir vaka çalışması niteliği taşıyor. Bilim insanları, gelecekteki olası asteroit tehditlerine karşı hazırlıklı olmak için bu tür gök cisimlerinin yörüngelerini ve özelliklerini yakından takip etmeye devam edecekler.

Yine de tüm insanlık olarak, Elon Musk gibi uzay teknolojilerine yatırım yapan iş adamlarının ve NASA gibi kurumların, uzaya kırmızı spor araba yollama şovu yapmak gibi işlere para harcamak yerine, gezegene yaklaşan tehlikeli asteroidleri vurup bertaraf edebilecek teknolojilere yoğunlaşmalarını bekliyoruz. Haberimize bu şerhi de düşmüş olalım...