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Yeni kuantum bilgi işlem bulut platformu tanıtıldı

Çin, araştırmacıların bulutta karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmesini ve mikrosaniye hızında kuantum bilgi işlem deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Xinhua
Yayınlanma: 29.05.2023 - 08:38
Yeni kuantum bilgi işlem bulut platformu tanıtıldı
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Beijing Kuantum Bilişim Bilimleri Akademisi (BAQIS), Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü (IOP) ve Tsinghua Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirilen platform, Beijing'de devam eden 2023 Zhongguancun Forumu'nda tanıtıldı. Platform, 50 kilometrelik fiziki uzaklıkta sırasıyla 136, 18 ve 10 kubitlik üç süperiletken kuantum çipinin kuantum hesaplama gücünü birleştirebiliyor.

UZAKTAN KUANTUM ÇİPLERİNİ OLUŞTURMAK İÇİN KULLANIYOR

Beijing Kuantum Bilişim Bilimleri Akademisi'ne göre Kasım ayından bu yana test sürecinde olan platform, 500.000'den fazla kuantum hesaplama görevi için 2.000'den fazla yerli ve yabancı kullanıcının ilgisini çekti ve platformun performansı istikrarlı ve verimli sonuçlar verdi.

Açık kuantum derleme dili ile uyumlu olan platform, uygun programlama için de görsel arayüz sağlıyor. Bazı araştırma ekipleri platformu, kendi bilimsel araştırmaları ve uygulama yazılımlarını oluşturmak üzere uzaktan kuantum çiplerini oluşturmak için kullanırken, böylece kuantum bilişim ekolojisi yapısı ortaya çıkmış oluyor.

Çin Bilimler Akademisine bağlı IOP araştırmacılarından Fan Heng, "Kuantum bilişim ekolojisi, bulut platformu üzerine kurulmalı, bu yüzden mümkün olan en kısa sürede bulut platformunu geliştirmeliyiz" dedi.


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