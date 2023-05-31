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Uzun mesafeli kuantum iletişiminde yeni bir rekor kırıldı

Çinli bilim insanları, 1.002 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde ikiz alanlı kuantum anahtar dağılımı elde ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Xinhua
Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:27
Uzun mesafeli kuantum iletişiminde yeni bir rekor kırıldı
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Rekorla, gelecekteki büyük ölçekli kuantum ağına doğru kritik bir adım atılmış oldu.

Kuantum iletişiminde kilit bir yöntem olan kuantum anahtar dağılımı, iki uzak kullanıcının sadece kendilerinin bildiği, mesajları şifrelemek ve şifreleri çözmek için kullanılan ortak bir anahtar oluşturulmasına olanak sağlıyor. Ancak kuantum sinyali güçlendirilemediği ve mesafe arttıkça kanal geçirgenliği katlanarak azaldığı için mesafe sınırı, tatbiki uygulamanın önünde büyük bir engel olarak duruyor.

UZUN MESAFELER İÇİN KULLANILABİLECEĞİ TEYİT EDİLDİ

İkiz alanlı kuantum anahtar dağılımı daha önce laboratuvar ortamında, 830 kilometreye kadar mesafede bobine sarılı fiber üzerinde elde edilmişti.

Physical Review Letters dergisinde yayımlanan çalışmada Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Jinan Kuantum Teknolojisi Enstitüsü, Shanghai Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü gibi kurumlardan bilim insanları, ulaşılan en uzun dağıtım mesafesinin saniyede 0.0034 bit güvenli anahtar hızıyla 1.002 kilometre olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları deney sırasında, uzun mesafede güvenli anahtarların oluşturulmasını engelleyen sistem sesini bastırmak için, çift bant faz hesaplayıcı ve ultra düşük sesli süper iletken nanotel tek foton dedektörü geliştirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne göre çalışma, ikiz alanlı KAD'nin çok uzun mesafeler için uygulanabilir olduğunu teyit ederken, uzun mesafeli kuantum iletişimindeki olası gelişmelere de ışık tutuyor.


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