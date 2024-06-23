Diablo IV, Game Pass'te rekora ulaştı

Jupiter'in ünlü Kırmızı Noktası hakkında bildiğimiz her şeyi değiştiren keşif: Aslında hiç de sanıldığı kadar eski olmayabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:15
Diablo IV, Game Pass'te rekora ulaştı
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Microsoft'un Xbox Game Pass'inde kısa bir süre önce yayınlanan Diablo IV, rekor kırdı. En büyük lansman olarak rekor kıran oyun, Variety'nin bildirdiğine göre, mart ayında Game Pass’te çıkmasından sonraki ilk 10 günde 10 milyon saatin üzerinde oynanmaya ulaşan Diablo IV, platformda bugüne kadar yayınlanmış en büyük oyun oldu.

DIABLO IV GAME PASS'TE REKOR KIRMAYI BAŞARDI

Daha önce Game Pass'in dikkat çeken oyunu Starfield olmuştu. Milyonlarca oyuncuya kısa sürede ulaşan yapım, hem eleştirilmiş hem de beğenilmişti.

Diablo IV, mart ayında Game Pass'e geldi. Oyun ilk olarak 5 Haziran 2023'te Xbox Series'e, PC'ye, PS5 ve PS4'e gelmişti.


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