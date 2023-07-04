Dijital ikiz sistemli ilk akıllı araştırma gemisi ilk yolculuğuna çıktı
Çin'in dijital ikiz sistemle donatılmış ilk akıllı araştırma gemisi "Haitun 1" ülkenin doğusundaki Penglai kentinden ilk yolculuğuna çıktı.
Shandong'un merkezi Qingdao'ya doğru yola çıkan gemi, yol boyunca panoramik lidar, 360 derecelik panoramik kızılötesi görüş sistemi ve ses sinyali tanıma sistemi gibi en son teknolojileri kullanarak bir dizi deney gerçekleştirecek.
Harbin Mühendislik Üniversitesi tarafından geliştirilen 25 metre uzunluğundaki gemi, yaklaşık 100 tonluk su taşırma kapasitesine sahip.
Gemi, su yüzeyinin 0,5 metre üzerindeki küçük hedefleri iki deniz mili uzaklıktan doğru olarak tespit edebiliyor.
"Haitun 1"in başarılı bir şekilde geliştirilmesinin, Çin'in gemi inşa alanında dijital ikiz teknolojisinin tatbiki uygulamasını ve bu alanda yeni keşifler yapılmasını teşvik etmesi bekleniyor.
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