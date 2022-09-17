Dijital platformlar, kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilmek için yeni içerik üretme peşinde

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Yeni sezon dizileri, yerli, yabancı filmler, aylık ödeme tutarları, kampanyalar, müptelası olunan diziler derken online yayın izleme platformaları arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Netflix ve Amazon Prime Video’nun ardından ABD merkezli The Walt Disney’in dijital yayın platformu Disney+ da Türkiye’de yayın hayatına başladı.

BluTV, Exxen, Puhutv ve Gain gibi yerli platformların da bulunduğu pazarda fiyat rekabeti de gün geçtikçe artıyor. Araştırmalar gençlerin geleneksel televizyon yerine dijital platformaları daha fazla tercih ettiğini gösteriyor. Dijital platformlar cep telefonundan, bilgisayardan, tabletlerden de izlenmesi mekan ve zaman sınırının olmaması izlenecek içeriğe kullanıcının karar vermesi nedeniyle de tercih ediliyor. Dijital yayın platformlarında günde 6-8 saat geçirenlerin oranı karantina döneminde yüzde 50’ye kadar çıktı. Zengin içerik ve fiyat ise kullanıcıların dijital platform seçerken dikkat ettikleri kriterlerin başında geliyor.

Bugüne kadar zengin içeriği ve yüksek bütçeli dizi ve filimlerle gündemde olan Netflix yılbaşından bu yana fiyatlarına iki kere zam yaptı. 2022 Nisan ayında üyelik ücretlerini yüzde 27 ile yüzde 42 oranında artıran Netflix’in Türkiye’deki üyelik ücretlerine yıl bitmeden yüzde 21 zam daha geldi. Fiyat artışları ve yeni oyuncuların pazara girmesiyle dijital yayın pazarının nasıl şekilleneceği de merak konusu. Türkiye’de yayın yapan bazı dijital platformları, fiyatlarını ve sundukları ayrıcalıkları derledik.

ORİJİNAL İÇERİKLER

- Netflix: Amerika merkezli Netflix, abone sayısı ve bilinirlik anlamında sektörünün öncüleri arasında yer alıyor. Netflix, dünya çapında birçok farklı ülkedeki prodüksiyonları ve içerik çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Netflix’in en ucuz paketi olan ve SD yayın kalitesi olarak aynı anda tek bir ekranda kullanım hakkı sunulan temel paketin aylık üyelik ücreti 45.99 TL. Aynı anda iki ekranda kullanım hakkı sunulan standart paketin aylık üyelik ücreti 69.99 TL. Ultra HD yayın kalitesiyle aynı anda dört ekrana kadar kullanım imkânı sunulan özel paketin aylık üyelik ücreti de 93.99 TL.

- Disney+: Disney+ ile Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodaki en yeni içerikleri sunuyor. Platform, 170’i orijinal binden fazla film ve 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşiviyle yerli orijinal yapımları izleyiciye sunuyor. Platformun aylık abonelik fiyatı 34.99 TL. Yıllık fiyat ise 349.90 TL.

- BluTV: Yerli ilk dijital platform olan BluTV, 2015’te yayın hayatına başladı. Kendi özel yapımlarının yanı sıra dünya çapında birçok popüler içeriği de abonelerine sunuyor. BluTV, 1 haftalık ücretsiz deneme imkânı veriyor. Yıllık üyeliklerde ise aylık 22.90 TL.

- Mubi: Sanat ve tarih filmi tutkunları için iyi bir seçenek olan “Mubi”, kullanıcılara 7 gün ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Mubi’nin, yıllık abonelik ücreti 399.99 TL.

- Exxen: Acun Medya’nın 2021 yılında yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu, kendi yapımlarıyla öne çıkıyor. Exxen dünya çapındaki ve Türkiye’deki futbol organizasyonlarının da yayıncılığını sürdürüyor. Exxenspor üyeliği aylık 94.90 TL.

- Amazon Prime: 2020 yılında Türkiye’de kullanıma açılan ve Prime Video içeriklerinin yanı sıra e-ticaret platformu Amazon üzerinden yapılan online alışverişlerde hızlı teslimat servisi sunan Amazon Prime’ın aylık ücreti 7.9 TL.

- Gain: Gain, dijital içerik platformları arasına 2019’da katıldı. Eğitici ve eğlenceli kısa videolar, yerli ve yabancı diziler ile canlı şekilde haberleri takip etme imkânı sunuyor. Aynı anda üç ekranda izleme imkânı sunan Gain’de aylık abonelik fiyatı 13.90, yıllık abonelik fiyatı ise 166.80 lira.

IPHONE 14 İÇİN ÖN SİPARİŞ DÖNEMİ

Apple’ın 7 Eylül’de tanıttığı, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için Türkiye’de ön siparişler alınmaya başlandı. En ucuzu 30 bin 999 TL en pahalısı ise 57 bin 199 TL olan iPhone 14 modellerinde en yakın tarihli teslimatlar ise depolama kapasitelerine göre 23 Eylül - 27 Eylül tarihleri aralığında olacak.

ARMUT’A 15 MİLYON AVRO YENİ YATIRIM

Türkiye’nin önde gelen hizmet platformu Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşmesi sonrasında, dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya’nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu 14 ülkeye çıkaracak. Çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut’ta olacak. Armut, bu birleşmeyle beraber 15 milyon Avro yeni yatırım aldı.

MATEBOOK X PRO TÜRKİYE’DE SATIŞTA

Huawei’nin 14.2 inçlik ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2022 Türkiye’de 45 bin TL’lik fiyatla satışa sunuldu. MateBook X Pro, HUAWEI’nin P3 renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıyor. Yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik ses alımını desteklemek için kenarları boyunca yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip.

MODEL FABRİKALARDA CANIAS4.0 TEKNOLOJİSİ

Global teknoloji firması IAS, Türkiye’de yeni bir proje başlatıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile kurulan, Türkiye’nin çeşitli illerindeki Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika), canias4.0 teknolojisi ile yönetilecek.

IAS IoT Ürün Müdürü İbrahim Tataroğlu, “Uzun vadeli teknik ve ticari görüşmelerin ardından UNDP ile yeni sözleşme imzaladık. IAS olarak, canias4.0 teknolojileri markası altında sunduğumuz teknolojilerimiz ile Kayseri, Ankara, Konya ve Bursa’da seçilen tüm Model Fabrikalarda entegre ve standartlaştırılmış çözümler, teknolojik altyapı (donanım ve yazılım) sağlayacağız. Sunduğumuz bütünleşik sistemlerle kullanıcıların sistemleri ayakta tutmak için harcayacağı enerjiyi minimize ediyoruz” dedi.

KOBİ’lere yalın üretim hizmetlerinin yanı sıra dijital dönüşüm konusunda teorik ve deneyimsel eğitimler de vereceklerini belirten Tataroğlu, “ERP, MES ve IOT konusunda temel yetkinliklerimizi ve teknolojilerimizi hizmete sunacağız. Akıllı fabrikalardan karanlık fabrikalar dönemine geçiş yapabilmek adına bu projenin önemli başlangıç olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

FİBERDE 2 MİLYON MÜŞTERİYİ BULDU

Edirne’den Diyarbakır’a, Gaziantep’ten Kocaeli’ne kadar 28 ile fiber götüren Turkcell, fiber internet kullanan müşteri sayısında 2 milyonu aştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Kutlamayı tüm Türkiye’deki fiber müşterilerimizle yapıyoruz. Kayıtsız şartsız bu hafta sonu boyunca tüm evlere 1.000 Mbps hız hediye ediyoruz” dedi. Erkan, Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi tarafından mayısta yayımlanan rapora göre, Türkiye’nin 39 Avrupa ülkesi içerisinde fibere erişimde 21’inci sırada yer aldığını belirterek “Türkiye’nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ‘ortak fiber altyapıyı’ en doğru çözüm görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde büyük atılımların olması bekleniyor. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek, üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız” dedi.