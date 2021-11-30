Dikkat çeken Pfizer-BioNTech araştırması: Daha fazla antikor oluşan grubu tespit ettiler
ABD'li ve İtalyan uzmanların ortak araştırmasına göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısından sonra kadınlar ve çocuklarda, erkekler ve 65 yaş üstü kişilere göre daha fazla antikor oluştuğu ortaya çıktı.
Güney Afrika’da tespit edilen koronavirüsünün yeni varyantı Omicron dünya kamuoyunda büyük endişe yaratırken, aşıların koruyuculuğu da bir kez daha sorgulanır oldu.
Pek çok ülke mRNA aşılarında üçüncü doz uygulamasına geçerken, aşıların ortaya çıkardığı antikorlarla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı.
Sözcü'nün haberine göre; Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü ve Verona Üniversitesi uzmanları, antikorların yaş ve cinsiyete göre değişimini mercek altına aldı. İki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişileri inceleyen araştırmacılar, kadınlar ve çocuklarda, erkekler ve 65 yaş üstü kişilere göre daha fazla antikor oluştuğunu tespit etti.
6 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ
Çalışmada antikor seviyesinin düşüşü de gözlemlendi. Yaş ve cinsiyete bağlı olmaksızın, antikor seviyesinin ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yüzde 50 düştüğü belirlendi.
Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Brandon Michael Henry, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Aşıların insanları ağır hastalıktan ve hastaneye yatıştan koruduğunu görsek de, antikor seviyelerinin 6 ay içinde hızla düştüğünü gözlemledik. Bu nedenle takviye doz aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.
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