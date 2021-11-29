Son dakika | BioNTech, Omicron'a özel bir aşı üzerinde çalışmaya başladı
Son dakika | BioNTech yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı olan Omicron'a özel bir aşı üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.
Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, özel aşının geliştirilmesinin şirketin yeni varyantlar için standart prosedürünün bir parçası olduğunu söyledi.
Yapılan açıklamada, "Potansiyel yeni bir aşı geliştirmenin ilk adımı; yeni bir aşının gerekip gerekmediğini değerlendirmek için gerekli bir araştırma yapmaktan geçiyor" ifadelerine yer verildi.
ÇALIŞMALAR "DERHAL" BAŞLAMIŞTI
Şirket tarafından geçen cuma yapılan açıklamada Omicron varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca, varyant üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığı vurgulanarak, “En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz” ifadesine yer verilmişti.
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