Son dakika | BioNTech, Omicron'a özel bir aşı üzerinde çalışmaya başladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 15:55

Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, özel aşının geliştirilmesinin şirketin yeni varyantlar için standart prosedürünün bir parçası olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, "Potansiyel yeni bir aşı geliştirmenin ilk adımı; yeni bir aşının gerekip gerekmediğini değerlendirmek için gerekli bir araştırma yapmaktan geçiyor" ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR "DERHAL" BAŞLAMIŞTI

Şirket tarafından geçen cuma yapılan açıklamada Omicron varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, varyant üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığı vurgulanarak, “En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz” ifadesine yer verilmişti.