Dinozorlar yokken, dev yırtıcılar dünyaya hükmediyordu

Yayınlanma: 24.09.2023 - 00:20

Güncelleme: 24.09.2023 - 00:20

Çoğunlukla dinozorları tarih öncesi yırtıcıların en eskisi olarak düşünüyor olabiliriz. Ancak Güney Brezilya’da keşfedilen bir kafatası, bu düşünceyi sarstı ve en az bir dev tarih öncesi yırtıcı hayvanın dinozorlardan önce dünyada dolaştığını ortaya çıkardı.

Söz konusu avcı artık Pampaphoneus biccai olarak adlandırılıyor. Araştırmacıların bulduğu kafatası yaklaşık 36 cm boyunda ve Güney Brezilya’daki São Gabriel yakınlarında iskelet kemikleriyle birlikte bulundu. Pampaphoneus, bilim insanlarının erken therapsid sınıfı dinocephalia olarak adlandırdığı, büyük ve korkutucu karada doğan hayvanların büyük bir grubu.

Chip'te ayrıntıları verilen haberde bu hayvan grubunun tamamı yırtıcı hayvanlardan oluşmadığı ancak bilim insanları bunların bugün çoğunlukla bildiğimiz tyrannosaurus rex gibi dinozorlardan önce yaşadıkları aktarılıyor. Diğerleri etobur olmasa da bulunan Pampaphoneus kafatası örneği, kesinlikle tarih öncesi dev bir yırtıcı olduğunu gösteriyor.

Brezilya’daki Federal Pampa Üniversitesi’nden (UNIPAMPA) paleontolog Felipe Pinheiro, yaptığı açıklamada “Hayvanın avını yakalamak için uyarlanmış büyük, keskin köpek dişleri vardı” diyor. Kafatasının yapısı, yaratığın et ve kemiklerle beslenen günümüz sırtlanlarına benzer şekilde, kemikleri çiğneyebilecek kadar güçlü bir ısırığı olduğunu gösteriyor.

Pampaphoneus’un Permiyen’in son ucunda, şimdiye kadarki en büyük kitlesel yok oluş olayının Dünya’daki tüm hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 86’sını yok etmesinden hemen önce yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yok oluş olayı en yaygın olarak “Büyük Ölüm” olarak biliniyor ve bitki ve hayvan formlarının büyük çoğunluğunun yok olmalarına sebep oldu.

Araştırmacılar, çoğunlukla incelenecek fosil eksikliği nedeniyle, bu dev tarih öncesi yırtıcıyı ve arkadaşlarını yok eden kitlesel yok oluş olayına neyin sebep olduğundan emin değiller. Belki de bu yeni keşifler Permiyen dönemi ve onu sona erdiren şey hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.