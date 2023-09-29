Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:05

Dünyanın en popüler sesli olarak toplu konuşma uygulamlarından biri olan Discord genelde bilgisayar oyunları oynayan kişiler tarafından kullanılıyor. Kullanıcılar oyunda arkadaşları ile daha rahat iletişim kurmak için Discord'u tercih ediyor. Ancak birçok kullanıcı uygulamaya erişim konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Peki Discord çöktü mü? 29 Eylül 2023 Discord'da neden mesajlar gitmiyor? Discord ne zaman düzelir? Discord engellendiniz hatası nedir?

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün, anlık mesajlaşma ve sesli iletişim platformu Discord'u kullanan birçok kişi, uygulamaya ve web sitesine erişimde sorunlar yaşadı. Kullanıcılar, korkutucu bir "Üzgünüz, engellendiniz" mesajı aldılar.

Bu sorunlar, hem Discord uygulaması hem de web sitesi üzerinden rapor edildi ve son bir saat içinde Twitter ve Reddit gibi sosyal platformlarda çok sayıda kullanıcı bu sorunu paylaştı.

Downdetector'ın verilerine göre, Discord'a erişim sorunları yaklaşık iki saat önce başladı ve raporlardaki artış kaydedildi.

DİSCORD NE ZAMAN DÜZELİR?

Discord'un resmi durum sayfası, platform mühendislerinin anormal API hatalarını araştırdığını ve sorunun hala çözülmediğini belirtti.

Discord'un Twitter destek ekibi, sorunların farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Son yapılan açıklamada ise bazı kullanıcının tekrardan erişim sağlayabildiği açıklandı. Ancak hala bazı kullanıcıların erişimleri açılmadı. İlerleyen zamanlarda ise bu kullanıcıların da erişimlerinin açılacağı düşünülüyor.