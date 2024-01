Dünyanın en büyük oyun şirketleri hangileri?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:00

Oyun şirketleri her yıl onlarca oyunu piyasaya sürüyor. Burada her yıl oyunları sükse yaratanlar oluyor, dibi görenler de. Ancak bazı şirketler yaptıkları yatırımlarla en büyük haline gelebiliyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ OYUN ŞİRKETLERİ AÇIKLANDI

CompaniesMarketCap tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en büyük oyun şirketi 2,96 trilyon dolar ile Microsoft oluyor. Amerikan yazılım devi oyun tarafı için de önemli yatırımlar yapıyor ki en büyük örneği Xbox. Xbox oyun konsollarının yanı sıra Game Pass gibi oyun servisiyle milyonlarca kişiye seslenen Microsoft, dünyanın en değerli şirketleri arasında da yer alıyor.

Microsoft oyun tarafı için Activision Blizzard'ı satın alma çabalarıyla da bu pazar için ne kadar uğraştığını göstermişti.

İkinci sırada ise 332,09 milyar dolar piyasa değeri ile Çin merkezli Tencent var. Burada hem mobil oyun pazarına hem de video oyun tarafına önemli yatırımlar yapan şirket, Epic Games üzerinde yüzde 40 hisseye de sahip. Bunun yanı sıra İsveçli Fatshark'ta yüzde 36'lık ve Singapurlu Sea Limited(Garena)'da yüzde 25,6'lık hisseye sahip. Tencent da oyun tarafı için çok önemli yatırımlar yaparak meyvesini toplamış oluyor.

TENCENT MOBİL OYUN TARAFINI DOMİNE EDİYOR

Dünyanın en popüler oyunlarının da Tencent imzalı olarak çıkması bir tesadüf değil, Tencent'ın LoL olarak bildiğimiz League of Legends dışında, Fortnite, PUBG, PUBG Mobile, ArcheAge, Ring of Elysium, Crossfire, Alliance of Valiant Arms, Honor of Kings ve Arena of Valor gibi oyunlarda da imzası var.

Bir diğer dev ise teknoloji dünyasından da oldukça aşina olduğumuz Sony. Japonya merkezli teknoloji şirketi 121,84 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli üçüncü oyun şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Sony, PlayStation tarafı ile konsollarda önemli başarılar sunarken, direkt Sony imzalı oyunlarla da piyasada adından söz ettiriyor.

Burada Gran Turismo, God of War, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man, Horizon, Ratchet and Clank, Crash Bandicoot gibi çok popüler oyunlarda Sony ve Sony'e bağlı oyun stüdyolarının imzası var.

Gelelim, el konsolu denildiğinde akla gelen şirket Nintendo'ya. Nintendo, 64,15 milyar dolar ile dördüncü sırada yer alıyor. Şirketin Switch ile milyarlarca dolar kazandığı bilinen bir gerçek artık. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan iki oyunu da Mario ve Zelda serileri oluyor. Bazı yorumlara göre oyunseverler sırf bu oyunları oynamak adına Nintendo Switch satın alıyor. Yani oyunlar, konsolu satıyor.

Beşinci sırada NetEase 59,14 milyar dolar ile yer alıyor. Tencent gibi Çin merkezli olan oyun şirketi, daha çok mobil oyunlarıyla biliniyor ve 2001'den beri aktif oyunlar geliştiriyor. Fantasy Westward Journey serisi, Revelation Online, Rules of Survival, Identity V, Cyber Hunter, Sky, Marvel Super War gibi oyunlarda imzası olan şirket mobil oyun tarafında oldukça güçlü isimlerden biri.

Altıncı sırada ise Electronic Arts 37,04 milyar dolar ile yer alıyor. Şirket NASCAR, Battlefield, F1, FIFA Soccer Manager ve Sims gibi oyunlarla biliniyor. Ancak onlarca bilinen oyunu da var örneğin Star Wars: Battlefront bunlardan yalnızca biri. Çıktığı dönemde dikkat çeken Mirror's Edge de yine EA imzalı. Sims, demişken; SimCity'den bahsetmemek olmaz. EA'nin bir diğer ikonikleşen oyunu da SimCity'dir. Yine de yayınlanan resmi rakamlara göre şirket en büyük kazancını FIFA 23 ve FIFA 18 ile kazandı.

Take 2 Interactive ise 27,73 milyar dolar ile yedinci sırada yer alıyor. Yüzlerce oyunda imzası bulunan şirketin BioShock, Mafia, Borderlands, Red Dead Redemption ve WWE 2K gibi popüler oyun serileri var.

Roblox ise listede sekizinci sırada ve 24,13 milyar dolarlık piyasa değeri var. Adopt Me!, Blade Ball, Doors ve onlarca oyunda imzası bulunan şirketin bazı oyunları milyarın üzerinde oynanmış durumda.

Listenin tamamı ise şu şekilde: