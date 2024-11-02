Dokunduğunu insan seviyesinde algılayabilen robot el

Yeni geliştirilen robot el dokunduğu nesneleri insan seviyesinde algılayabiliyor. Buluş, bilim insanları için geliştirilmiş olsa da gelecek için de umut vadediyor.

Dokunduğunu insan seviyesinde algılayabilen robot el
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 19:42

Meta'nın yapay zeka yatırımlarından biri olan robotik el, GelSight ve Güney Kore merkezli bir robotik şirketi olan Wonik Robotics ile ortaklık sonucu geliştirildi. Yeni robotik el, günlük kullanım için değil bilim insanları için tasarlandı. Dünyayı daha ayrıntılı algılayabilen robot ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen cihaz, fiziksel dünyayı daha iyi anlayıp modelleyebilecek çalışmalara da ışık tutacak.

İNSAN SEVİYESİNDE DOKUNMA YAPIP ALGILAYABİLİYOR

Çok modlu algılama yeteneklerine sahip olan dokunsal parmak ucu, Digit 360 olarak adlandırıldı. 

Meta'nın Digit adını verdiği sensörünün halefi olan Digit 360, çevresindeki değişiklikleri bünyesinde barındırdığı yapay zeka çipi sayesinde dokunmatik sinyallerle algılayayacak.

Meta'nın blog yazısında duyurduğu yeni çalışmada çok yönlü ve dokunsal parmak ucu sensör sayısının fazla olmasıyla da öne çıkarılıyor:

"Parmak ucu yüzeyindeki çok yönlü deformasyonları yakalamak için geniş görüş alanına sahip dokunma algısına özgü bir optik sistem geliştirdik. Bunlara ek olarak, sensörü birçok algılama biçimiyle donattık. Bu sayede çevreyle her dokunma etkileşimi, titreşimleri algılamak, ısıyı hissetmek ve hatta kokuyu koklamak için bir yüzeyin mekanik, geometrik ve kimyasal özellikleri tarafından üretilen benzersiz bir profile sahip oldu. 

Aktarılana göre Digit 360 gelecek yıl satışa sunulacak.


Etiketler: #robot el

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