Dokunmatik ekranlı kokpitler yerini düğmeli olanlara mı bırakıyor?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 00:00

Otomobillerde özellikle son 10 yılda tanıtılanlarda çoğunlukla dokunmatik ekranlar tercih ediliyor. Bir otomobildeki ilk dokunmatik ekranı ise 1986 yılında gördük, o zamanlardan bu zamanlara büyük teknolojik atılımlar gerçekleşti ve Tesla gibi araçlarda dokunmatik ekran üzerinden oyun bile oynanabiliyor.

OTOMOBİLLERDEKİ DOKUNMATİK EKRAN FURYASI BİTİYOR MU?

Hyundai ise aldığı bir kararla tekrar fiziksel tuşlu kokpitlere geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bunun nedeni tam olarak ne? Şirkete göre kullanıcılar bu ekranları kullanırken olumsuz deneyim yaşamaya daha eğilimliler ve bunun değişmesini istiyor.

Hatta dokunmatik ekranlar kullanıcıların seyir halindeyken doğru tuşa basmak için ekrana bakmasına neden olabiliyor ve bu da kazaya bile sebep olabilir.

Hyundai Design North America'nın başkan yardımcısı Ha Hak-soo, JoongAng Daily ile yaptığı röportajda bu değişime değinerek şirketin dokunmatik ekran furyasına kapıldığını ancak müşterilerin buna çok da sıcak bakmadığını söylüyor.

Hyundai'nin araştırmasına göre araç kullanıcıları, sürüş sırasında yoldan gözlerini ayırmadan dokunmatik ekranı kullanamıyor. Tuşlara bakmadan basamadığı içinse sürüş tehlikeli bir hal alabiliyor. Hyundai de bunun önüne geçmek için artık ön konsollarda eski tuşlu tasarıma dönecek.

Odak gruplarıyla yapılan testlere göre sürücüler dokunmatik ekranlarla uğraşmak istemiyor. Sonuca göre sürücüler, acil bir durumda anında kontrollerini yapmak için ekstra çaba harcadıkları için sinirleniyorlar.

Birçok sürücü dokunmatik ekranları aşırı karmaşık ve rahatsız edici buluyor.

Öte yandan sürücülerin bu çağrısına tek cevap veren şirket Hyundai değil aynı zamanda Porsche ve Volkswagen gibi otomobil devleri de bu şekilde fiziksel ekranlara geri dönüş yapmak için adım attı.