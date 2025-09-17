Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor olabilir mi?

2010 yılında, Apple’ın ikonik kurucu ortağı Steve Jobs, dokunmatik ekranlı bir MacBook fikrini "ergonomik olarak berbat bir düşünce” olarak nitelendirmişti. Jobs, o dönemde yapılan kapsamlı testlerde dikey dokunmatik ekran kullanımının "kolların düşme isteği" yarattığını ve bu yüzden işe yaramadığını vurgulamıştı.

Chip'in aktardığına göre Apple, kurucusunun bu keskin duruşunu bir kenara bırakıp, yeni bir yola girmeye hazırlanıyor. Şirket, dokunmatik ekranlı Mac'leri gerçeğe dönüştürebilir.

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'nun paylaşımlarına göre, dokunmatik özelliğe sahip ilk Mac modelinin 2026 yılı sonlarında piyasaya sürülecek bir OLED MacBook Pro olması bekleniyor. Bu yeni nesil dizüstü bilgisayarlar, Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarında kullandığına benzer bir ekran teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, daha ince ve daha hassas dokunmatik panellerin üretilmesini mümkün kılıyor.

Kuo'ya göre, Apple'ın bu değişikliğe gitmesinin arkasında, özellikle iPad kullanıcılarının çalışma alışkanlıklarını gözlemlemesi yatıyor. Şirket, dokunmatik girişin üretkenliği artırabileceği sonucuna varmış gibi görünüyor. Daha uygun fiyatlı, iPhone işlemcili bir MacBook modelinin ise 2025'te dokunmatik panel olmadan piyasaya çıkması, ancak 2027'de gelecek ikinci nesil modelde bu özelliğin bulunması planlanıyor.

macOS'un dokunmatik arayüz hazırlığı

Bu, Apple'ın dokunmatik Mac planlarına dair ilk iddia değil. Daha önce Bloomberg'den Mark Gurman da 2023 yılında benzer iddialarda bulunmuş ve Apple mühendislerinin proje üzerinde aktif olarak çalıştığını belirtmişti. Apple, bu alanda daha önce "Touch Bar" ile bir deneme yapmıştı, ancak bu deneme geleneksel işlev tuşlarının yerini alan ince bir OLED şeritten ibaretti ve geniş bir kabul görmemişti.

Son zamanlarda piyasaya sürülen macOS Tahoe'nun yeni Liquid Glass tasarım dili, daha büyük pencere kontrolleri, yuvarlatılmış köşeler ve cömert boşluklarıyla dokunmatik ekranlı bir geleceğe işaret ediyor. Bu tasarım değişiklikleri, fare ve klavyeden ziyade parmakla kullanım için daha uygun bir arayüz sunuyor.