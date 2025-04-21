DOOM: The Dark Ages'e Türkçe alt yazı ve arayüz desteği

DOOM: The Dark Ages için 15 Mayıs'ta hem Türkçe alt yazı hem de arayüz desteği sunulacak.

DOOM: The Dark Ages'e Türkçe alt yazı ve arayüz desteği
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 23:01

Bethesda'nın Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre DOOM: The Dark Ages 15 Mayıs'ta yerel dil desteğiyle sunulacak. Oyun, Türkçe alt yazı ve arayüz desteğini beraber sunacak. id Software tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak oyun, birinci şahıs nişancı oyunu olarak çıkacak. 

YENİ DOOM OYUNUNA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

DOOM: The Dark Ages serinin sekizinci ana oyunu ve Domo Eternal'ın ardından modern serinin üçüncü bölümü olacak.

Oyun, 15 Mayıs'ta PC başta olmak üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için çıkış yapacak. 


Etiketler: #DOOM: The Dark Ages

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