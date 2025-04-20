Xbox oyunları Nintendo Switch 2’ye gelecek
Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer, Xbox oyunlarının yeni Nintendo Switch 2’ye geleceğini duyurdu.
Microsoft, çok platformlu yaklaşımını sürdürüyor. Yeni yapılan açıklamaya göre yeni tanıtılan ve kısa bir süre içinde ön satışa çıkacak Nintendo Switch 2'ye Xbox oyunları gelecek. Bu sayede oyunların daha fazla oyuncuya ulaşması bekleniyor.
XBOX OYUNLARI SWITCH 2'YE GELECEK
Spencer, Nintendo'nun oyun dünyasındaki yerinin büyük olduğunu söyleyerek, onları desteklemek adına bu kararın önemli olduğunu vurguladı. Xbox yalnızca konsol oyuncularını değil PC tarafındaki oyuncuları da hedefliyor.
Hangi oyunların Switch 2'ye geleceği henüz liste şeklinde açıklanmasa da Halo: Master Chief Collection ve Microsoft Flight Simulator gibi oyunlar platforma gelecek.
Etiketler: #Phil Spencer #Microsoft Xbox
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