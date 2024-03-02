Dövme mürekkeplerinin çoğunluğunda sağlığa zararlı içerik bulundu

Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:11

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:11

Dövme mürekkeplerine yönelik ABD merkezli yapılan bir araştırmaya göre yüzde 90 oranında etiketlerde yer almayan ancak sağlığa kararlı olacak bileşenler tespit edildi. Dünyanın her yerinde dövmelere yönelik düzenlemeler yapılıyorken, Binghamton Üniversitesindeki araştırmacılar, Kimya bölümünde Yardımcı Doçent John Swierk tarafından yönetilen bir laboratuvarda, ışığın dövmeler ve kimyasal bozulmalar üzerindeki potansiyel etkisi araştırıldı.

Doktora öğrencisi ve makalenin baş yazarı Kelli Moseman, ilk çalışmalarında dövme mürekkeplerinin etiketlerde bulunmayan maddeler içerdiğini fark etti.

DÖVME MÜREKKEPLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMLER YETERSİZ KALIYOR OLABİLİR

Analitik Kimya dergisinde yayınlanan çalışmada fark edilen listelenmemiş maddeler arasında dikkat çeken bileşenler yer alıyordu. ABD'deki küresel şirketleri ve küçük şirketleri incelemeye alan araştırmacılar mürekkeplerin yarısından fazlasının, kabızlığı tedavi etmek için kullanılan ancak tekrar tekrar maruz kalındığında organ hasarına neden olabilen bir kimyasal olan polietilen glikol içerdiğini buldular.

Burada dövme mürekkeplerinin yüzde 15'i araştırmacıların potansiyel bir alerjen olduğunu söylediği propilen glikol içeriyor. Her ne kadar ABD Gıda ve İlaç İdaresi(FDA) bunu sınırlar dahilinde "genel olarak güvenli olarak kabul edilmiş" olarak kabul etse de yüksek oranda kullanıldığında zararlı hale gelebiliyor.

İncelenen 54 mürekkepten 45'i yani yaklaşık yüzde 90'ı etiketleri ile gerçek içerikleri arasında, listelenenlerden farklı pigmentler ve hatta listelenmemiş katkı maddeleri de dahil olmak üzere büyük farklılıklar vardı.

Listelenmeyen diğer içerikler arasında sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik olan Hekzametilentetramin ve emzirilen bebekler için risk oluşturabilecek bir antimikrobiyal madde olan 2-fenoksietanol yer alıyor.

Bu içeriklerin ürünün etiketlerinde yer almamasına rağmen bunların kasıtlı olarak mı yazılmadığı yoksa üreticilere yanlış etiket mi verildiği henüz belli değil. Bu ekstra bileşenlerin mürekkebin kirlenmesinden kaynaklanması da mümkün olabilir. Swierk yaptığı açıklamada:

"Üreticilerin bunu süreçlerini yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görmelerini ve sanatçıların ve müşterilerin bunu daha iyi etiketleme ve üretim için baskı yapma fırsatı olarak görmelerini umuyoruz"

ABD'de dövme mürekkeplerinin kontrolü, Avrupa pazarını düzenleyen Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) kıyasla çok da katı değil. ABD'de 2022 yılına kadar eski dövme mürekkeplerinin düzenlemeye tabi olmayan "kozmetik" olarak listelenmesi bu duruma bir örnek. O yıl Kongre, FDA'nın dövme mürekkeplerini ilk kez düzenlemesine olanak tanıyan Kozmetiklerin Modernizasyonu Düzenleme Yasasını (MoCRA) kabul etti.

Öte yandan 2022'de Avrupa Birliği dövme yapımında mavi ve yeşil renkli mürekkeplerin kullanımını yasakladı. Ancak halen pek çok ülkede Türkiye de dahil olmak üzere bu renkler kullanılıyor. Renkli mürekkepler alerjik reaksiyonlara daha fazla neden oluyor bu sebeple kısıtlamalar yasaklar getiriliyor.

Mavi ve yeşil renk skalasındaki iki mürekkebin kullanımının yasaklanmasının dışında 4 binden fazla tehlikeli kimyasalın dövme ve kalıcı makyajda kullanımına son verilmişti.

Öte yandan Dermatolog Doç. Dr. Ayşenur Botsalı "Dövmeler meshane gibi ya da karaciğer gibi organlarda kanser yapıcı özelliğe sahipler. Ama olgu bazında kanser yapıcı hiçbir etki yok" diye konuştu.