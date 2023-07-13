Dragon Ball Super karakterleri PUBG Mobile'a gelecek

Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:55

Çin merkezli oyun stüdyosu Tencent tarafından geliştirilen PUBG MOBILE, anime ve manga serisi Dragon Ball Super ile iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında 2.7 güncellemesinde Dragon Ball Super modları, öğeleri, araçları, alanları ve PUBG MOBILE'a eklenecek.

Oyuna eklenecek olan yeni modun temasının da Dragon Ball Super temalı olacağı açıklandı. Mod 13 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında aktif olarak oynanabilecek.

DÖRT YENİ BÖLGE GELİYOR

Oyuncular Dragon Ball Super animesinden esinlenerek tasarlanmış olan "Dragon Ball Köyü", "Tenkaichi Budokai", "Kame Evi" ve "Karin Kulesi" bölgesi de oyuna eklenecek. Oyuncular ayrıca "Hoipoi Kapsülü"nü atarak üç kişilik "Uçan Araba"’ çağırabilecek ve savaş alanında uzun yolları kat edebilecekler.

"Kİ" ENERJİSİ DE OYUNA EKLENECEK

Bu güncellemede, Dragon Ball serisinde bulunan "Ki" özelliği de oyuna eklenecek. Oyuncular gelişmiş hareket kabiliyeti için "Ki" enerjisini toplayarak düşmanları alt etmek için efsanevi "Kamehameha" vuruşunu ve uçmak için "Buku-jutsu tekniğini (Uçma tekniği)" kullanabilecek.

Oyuna ayrıca Dragon Ball Super adlı bir mod daha eklenecek. Bu mod 15 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında aktif olacak. Oyunda oyuncular Dragon Ball Super'in beş ana karakteri Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo ve Ultimate Gohan'ı kontrol edebilecek.

Tencent Games'te PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang güncelleme ile ilgili "Dünyanın en ikonik Japon manga ve anime serilerinden biri olan Dragon Ball ve Dragon Ball Super, sürekli olarak yeni ve genç izleyicilerin ilgisini çekerken, onu izleyerek ve okuyarak büyüyen nesil için alakalı ve anlamlı kalma konusunda gerçekten olağanüstü bir şey başardı. Birden fazla kuşak ve uluslararası çekiciliğine ek olarak, zorlukları aşma konusundaki ünlü teması, PUBG MOBILE ve oyuncularımız arasında gerçekten ses getirecek. Bu durum PUBG MOBILE ekibinin bunu en etkileyici oyun içi marka iş birliklerinden biri haline getirmek için gerçekten çok çalıştığı anlamına geliyor" dedi.



