Need for Speed: Most Wanted yeniden yapılıyor!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:32

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:34

Tüm zamanların en unutulmaz oyunlarından biri olan Need for Speed: Most Wanted, gelecek yıl yeniden çekilebilir. Orjinal oyunda yer alan ses aktrisi Simone Bailly'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkan iddiaya göre 2024 yılında Need for Speed: Most Wanted yeniden yapılmış halde çıkış yapacak.

Ancak Bailly'nin paylaşımı kısa bir süre sonra silindi. Need for Speed: Most Wanted'ın yeniden yapımı hakkında oyuna sahip olan stüdyo Electronic Arts tarafından ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Bailly, Need for Speed: Most Wanted'da polis memuru Jonathan Cross'a eşlik eden isimsiz bir karakteri canlandırıyordu. Silinen tweet'lerinde, hem Cross'un hem de ortağının yeniden yapımında geri dönmesine dikkat çekti.

Paylaşımlar, Twitter ve Instagram'da yayınlandı, ancak kısa bir süre sonra silindi. Bailly'nin hala bazı tweet'lerine yanıt gibi görünen bazı beğeniler aldığı belirtildi. Paylaşımlarda Electronic Arts ve Criterion Games etiketlendi.

EA ve Criterion Games, bu yeniden yapım için herhangi bir planlarını onaylamamış olsalar da, bu haber şimdiden oyuncuları heyecanlandırdı. Oyun, yasadışı sokak yarışlarına katılarak polis kovalamacalarını içeren bir deneyim sunmuş ve geniş bir müzik yelpazesine sahipti.