Dünya hızla dönüşü olmayan yola giriyor: Kıyamet günü saati devrede

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:29

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:52

New York'un ünlü simgesi Union Meydanı'nda yer alan dev 'İklim Saati', Dünya'nın iklim değişikliğinin daha da kötüleşmesini durdurmak için ne kadar zamanı kaldığını gösteriyor.

Son zamanlarda yaşanan hava durumu olayları, Dünya'nın zaten tehlikeli bir noktada olduğunu gösteriyor. Kayıtlara geçen en sıcak haftayı yaşayan gezegen, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi olaylarla mücadele ediyor. İklim değişikliği, karbondioksit emisyonlarındaki artıştan kaynaklanıyor ve dünya liderleri bu konuda Paris Anlaşması ile önlem almış durumda. Ancak, küresel ısınmanın en az 1,5 derece ile sınırlanması için daha fazla çaba gerekiyor.

BİRKAÇ YILA TEHLİKELİ EŞİK GEÇİLECEK

İklim Saati, devam eden CO2 emisyonlarının önemli bir eşik olan 1,5 derecelik küresel ısınmayı geçmesine ne kadar zaman kaldığını gösteriyor. Bugün, kalan süre saate göre altı yılın altına düşmüş durumda. Bu da önümüzdeki beş yıl boyunca aynı miktarda CO2 kirliliği devam ederse 1,5 derecelik ısınmayı önlemenin mümkün olamayacağı anlamına geliyor.

İklim Saati'nin kurucuları, dikkat çekmek ve değişim talep etmek için bugün beş kıtada etkinlikler düzenliyor. Saatin altında düzenlenen etkinlikler ile aktivistler bu duruma daha fazla dikkat çekmeyi hedefliyor.

İKLİM SAATİ NEDİR?

Başlangıçta bir sanatsal aktivizm biçimi olarak ortaya çıkan saat, iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla tasarlandı. Saat, Berlin'deki Mercator Küresel Müşterekler ve İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilerle güncelleniyor. Küresel ısınmanın kontrol altında tutulması için "yaşam çizgileri" olarak adlandırılan önemli kriterleri de gösteren saat, yenilenebilir enerjiye geçiş gibi önemli hedeflerin takibini sağlıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği ile mücadele için acil eylemlerin şimdi başlaması gerektiğini vurguluyor. Enerji altyapısının ve yapısal değişikliklerin zaman aldığını belirterek, hemen harekete geçmenin önemine dikkat çekiyorlar. İklim Saati, insanların bu mücadelede ne kadar az zamanı kaldığını gösteriyor ve önemli bir uyarı niteliği taşıyor.