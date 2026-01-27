Steam'de Kutu Oyunları Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Steam'de yeni bir indirim haftası başladı. Kutu Oyunları Festivali olarak adlandırılan yeni indirim haftasında adından da anlaşılacağı üzere kart oyunları gibi normalde kutu oyunu olarak adlandırılan oyunların dijital versiyonları indirime giriyor. Bazı oyunlar yüzde 70'e varan oranda indirime girmiş durumda.

Popüler kutu oyunlarından biri olan Ticket to Ride'ın Steam versiyonu 7.99 dolardan yüzde 60 indirimle 3.19 dolara düşüyor. Tabletop Simulator ise yüzde 50 indirimle 5.24 dolara satılıyor. Root, 5.99 dolara, Let Them Trade 4.64 dolara ve Wingspan ise 5.24 dolara düşüyor.

Spirit Island yüzde 60 indirimle 4.99 dolara düşerken, Dune: Imperium ise yüzde 30 indirime girerek 8 dolara düşüyor.

Bu oyunlar dışında yüzlerce oyunda daha indirim bulunuyor. İndirimler 26 Ocak'ta başladı ve 2 Şubat'a kadar da devam edecek.