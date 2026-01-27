Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam'de Kutu Oyunları Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Steam'de Kutu Oyunları Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

27.01.2026 23:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Steam'de Kutu Oyunları Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Steam'de Kutu Oyunları Festivali 26 Ocak'ta başlatı. İndirimler 2 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Steam'de yeni bir indirim haftası başladı. Kutu Oyunları Festivali olarak adlandırılan yeni indirim haftasında adından da anlaşılacağı üzere kart oyunları gibi normalde kutu oyunu olarak adlandırılan oyunların dijital versiyonları indirime giriyor. Bazı oyunlar yüzde 70'e varan oranda indirime girmiş durumda. 

Popüler kutu oyunlarından biri olan Ticket to Ride'ın Steam versiyonu 7.99 dolardan yüzde 60 indirimle 3.19 dolara düşüyor. Tabletop Simulator ise yüzde 50 indirimle 5.24 dolara satılıyor. Root, 5.99 dolara, Let Them Trade 4.64 dolara ve Wingspan ise 5.24 dolara düşüyor. 

Spirit Island yüzde 60 indirimle 4.99 dolara düşerken, Dune: Imperium ise yüzde 30 indirime girerek 8 dolara düşüyor.

Bu oyunlar dışında yüzlerce oyunda daha indirim bulunuyor. İndirimler 26 Ocak'ta başladı ve 2 Şubat'a kadar da devam edecek.

 

İlgili Konular: #Steam #Steam indirimler

İlgili Haberler

ABD'de TikTok'un düşüşü bir başka uygulamaya yaradı
ABD'de TikTok'un düşüşü bir başka uygulamaya yaradı TikTok bir süredir ABD'de çalkantılı bir süreç içinde. Haliyle uygulamayı kullanmak istemeyenlerin sayısı artıyor ve alternatiflere yöneliyorlar.
James Webb, evrenin ‘görünmez iskeletini’ şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi
James Webb, evrenin ‘görünmez iskeletini’ şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 26 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan yeni bir araştırma ile karanlık maddenin bugüne kadar oluşturulmuş en ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü haritasını çıkardı.
Küresel RAM krizi derinleşiyor: Fiyatlar artmaya devam edecek
Küresel RAM krizi derinleşiyor: Fiyatlar artmaya devam edecek Küresel yarı iletken pazarında bu kez bellek tarafı alarm veriyor.