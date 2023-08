Dark Souls ve III ve Elden Ring'in bestecisi FromSoftware'den ayrıldı

FromSoftware'un ünlü bestecisi Yuka Kitamura, şirketten ayrıldığını ve şu anda serbest çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Daha önce Dark Souls III, Bloodborne ve Shadows Die Twice gibi oyunlarda çalışan Kitamura, X üzerinden yaptığı duyuruyla hayranlarına teşekkür etti ve gelecekteki müzik projelerini dört gözle beklemelerini umduğunu belirtti.

FromSoftware'a 2011 yılında katılan Kitamura, uzun yıllar boyunca şirkette çalışarak oyun müziği alanında kendini ifade etmişti. Elden Ring gibi önemli yapımlara da katkıda bulunmuş olan besteci, serbest çalışma kararı alarak müzik dünyasında çeşitli tarzlarla ilgilenmeye devam etmek istediğini vurguladı.

Kendisi için yeni bir web sitesi oluşturan Kitamura, orkestral, folk ve rahat müzik tarzlarında uzmanlaştığını belirtti.

Thank you all for your continued support.



Today I have an announcement to make.

I have decided to leave FromSoftware, the company I worked for, and to start working new as a freelance composer in this August.