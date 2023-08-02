Dark Souls ve III ve Elden Ring'in bestecisi FromSoftware'den ayrıldı

Japonya merkezli oyun stüdyosu FromSoftware'in, Dark Souls III ve Elden Ring gibi oyunlarının bestecisi Yuka Kitamura şirketten ayrılarak serbest çalışma kararı aldığını açıkladı.

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:50
Dark Souls ve III ve Elden Ring'in bestecisi FromSoftware'den ayrıldı
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FromSoftware'un ünlü bestecisi Yuka Kitamura, şirketten ayrıldığını ve şu anda serbest çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Daha önce Dark Souls III, Bloodborne ve Shadows Die Twice gibi oyunlarda çalışan Kitamura, X üzerinden yaptığı duyuruyla hayranlarına teşekkür etti ve gelecekteki müzik projelerini dört gözle beklemelerini umduğunu belirtti.

FromSoftware'a 2011 yılında katılan Kitamura, uzun yıllar boyunca şirkette çalışarak oyun müziği alanında kendini ifade etmişti. Elden Ring gibi önemli yapımlara da katkıda bulunmuş olan besteci, serbest çalışma kararı alarak müzik dünyasında çeşitli tarzlarla ilgilenmeye devam etmek istediğini vurguladı.

Kendisi için yeni bir web sitesi oluşturan Kitamura, orkestral, folk ve rahat müzik tarzlarında uzmanlaştığını belirtti.

Kitamura'nın From Software'den ayrılmasının ardından, gelecekteki projelerinde neler yapacağı ve müzik dünyasına nasıl katkılar sunacağı merakla bekleniyor.

Kendisinin From Software'in yakında çıkacak oyunu Armored Core VI: Fires of Rubicon'un jeneriğinde yer alıp almayacağı şu an için bilinmiyor.


FromSoftware Yuka Kitamura Elden Ring

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