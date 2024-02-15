Dünyada ilk: 13 yaşındaki çocuk ölümcül beyin kanserinden kurtuldu

Şimdiye kadar tedavisi mümkün olmayan bir beyin kanseri tipi, 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisi için kullanılan deneysel ilaçla tedavi edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:39
Dünyada ilk: 13 yaşındaki çocuk ölümcül beyin kanserinden kurtuldu
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Bundan yıllar önce, daha henüz 6 yaşındaki Lucas adlı bir çocuğa beyin kanseri tanısı koyuldu. Gilal tümor olarak adlandırılan bu tümör, çocuklarda ölümcül olmasıyla biliniyordu, hatta hiçbir çocuk bu kanser türünden sağ kurtulamamıştı. Fransız Doktor Jacques Grill, aileye kötü haberi verirken onlara çocuklarının öleceğini söylemek zorunda kalmıştı. Bugün ise Lucas tamamen sağlıklı ve 13 yaşında, bu anlamda da dünyada bir ilki başardı.

İMKANSIZ BAŞARILDI

Webtekno'nun aktarıdğı haberde Belçikalı çocuk, beyinde gilal tümörü iyileşen ilk çocuk olarak tarihe geçti. Çocuk kanserinde yüzde 85'e varan başarıyla tedavi uygulanabiliyor olsa da Lucas'ın tedavisi ile ilgilenen doktorlara göre bu vaka, diğerlerine kıyasla oldukça farklı ve umut verici. Paris'teki kanser merkezinden Gustave Roussy, Lucas'ın imkansızı başardığını söylüyor. 

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DIPG olarak adlandırılan bu beyin kanseri türü her yıl dünya çapında binlerce çocukta ortaya çıkıyor. Kemoterapi ve radyoterapi ile zaman zaman büyümesi yavaşlatılabilen bu kanser türüne yakalanan çocukların sadece yüzde 10'u iki yıldan uzun yaşıyor ve herhangi bir ilaç tedavisi de bu kansere karşı etkili olamıyordu. 

Lucas ve ailesi de çok küçük bir umuda tutunarak Belçika'dan Fransa'ya gelip BIOMEDE ilaç testlerine katıldı. Lucas burada denenen ilaçlar arasında şans eseri everolimus adlı ilacı denemek için seçildi. Doktor Grill, yaptıkları düzenli MRI taramalarında kanser oluşumunun tamamen kaybolduğunu gözlemlediklerini söyledi. Tümör kaybolduktan sonra da ilacı kullandırmaya devam eden Grill, Lucas'ın ilacı almayı bir süre önce bıraktığını söylemesinin ardından süreci sonlandırdı. 

Yedi çocuk daha benzer tedavi süreçlerinin ardından hayatta olsa da tümör yalnızca Lucas'ta tamamen kayboldu.

Araştırmacılar şimdi Lucas'ın tamamen iyileşmesinin ardında yatan genetik faktörleri incelemeye koyuldu. Bu genetik faktörlerin tespitinin ardından tümör hücreleri üzerinde etkili ilaçlar geliştireceklerini açıkladılar. Her ne kadar bu açıklamalar umut verici olsa da kullanılabilir bir ilacın üretilmesi için 10-15 yıl gibi bir süre gerektiği düşünülüyor. 


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