Dünya'nın bir değil de iki Güneş'i olsaydı ne olurdu?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Yıldız sistemleri tek bir yıldızdan oluşuyor gibi bir algı olsa da aslında evrende pek çok yıldızın yanında bir arkadaşıyla yer aldığını görürüz. İkili veya daha çok yıldızlı sistemlere son derece sık rastlanıyor. Hatta bize en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'de toplamda üç tane yıldız bulunuyor. Yani yıldızların yan yana olabileceği, evrenin her köşesinden de görebileceğimiz gibi sıklıkla rastlanan bir durum.

İKİ YILDIZLI SİSTEM DÜNYA İÇİN MÜMKÜN MÜ?

Güneş'imizin yanında bir kardeşi olsaydı Dünya'da hala yaşam olabilirdi, ancak bunun için bazı koşulları netleştirmek gerekiyor. Öncelikle kabul etmemiz gereken bir şey var. İki veya daha fazla yıldızlı sistemlerde bizim Güneş Sistemi'mize nazaran çok daha fazla kaos var. Yine de böyle bir durumda dahi Dünya'da yaşam mümkün olabilir. Elbette bunun için yıldızların parlaklığı, büyüklüğü, uzaklığı gibi pek çok etken var.

Webtekno'da yer alan içeriğe göre ikili yıldız sisteminde Dünya'mızın yaşamı barındırmaya devam edebilmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle bu senaryoda iki yıldızın da mevcut Güneş'imizin yarısı parlaklığa sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte bu iki yıldızın birbirine oldukça yakın olması bir diğer önemli nokta. Bu iki yıldız arasındaki mesafe 15 milyon kilometreden azsa Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler (Merkür bile) potansiyelde kararlı bir şekilde yörüngede kalabilir.

5 GÜNDE BİR 6 SAATLİK TUTULMALAR YAŞARDIK

İki yıldızın arasındaki mesafenin 5 milyon kilometre olduğunu düşünelim. Bu mesafeye göre dışarıdan bakıldığında iki yıldızın etraflarında dönmesi 10 gün sürerdi. Yani her 5 günde bir yıldızlar birbirlerinin önünden geçerdi. Bunun sonucunda yaşanacak tutulmalar yaklaşık 6 saat sürerdi ve bu süreçte yıldızlarımızdan birinin ısısını alamayacağımız için bir miktar üşürdük. Ancak bu üşüme çok ciddi boyutlara ulaşmazdı.

Böyle bir sistemde rahatlıkla var olabilirdik.

Gördüğümüz kadarıyla Güneş'in yarı parlaklığına sahip iki yıldızın yakın ve dengeli bir yörüngede olduğu senaryoda Dünya'da yaşamaya devam edebiliyoruz. Var olabiliyor olmamızda sorun yok. Buradaki asıl sorun ilk aşamada, gezegenler yeni oluşuyorken başlıyor. O ilk aşamada işlerin biraz karıştığını görüyoruz.



Çift yıldızlı sistemler, kayalık gezegenler yaratırken bir miktar zorlanabiliyor.

Dünya gibi nispeten küçük, kayalık bir gezegenin oluşması için çift yıldızlı bir sistem pek de uygun değil gibi görünüyor. Yapılan araştırmalara göre bu tarz sistemlerde oluşan gezegenler bizim gezegenimizden çok daha büyük olan gaz devleri oluyor.

