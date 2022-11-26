30 yıl önce dondurulan 'Dünyanın en yaşlı bebekleri' dünyaya geldi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:21

Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne göre, ikiz bebekler 30 yılı aşkın süre önce dondurulmuş embriyolardan doğarak dünya rekoruna imza attılar. İkizler "dünyanın en yaşlı bebekleri" olarak kendilerine yeni bir yuva buldular.

Embriyoların dondurulma tarihi genellikle kayıt altına alınmadığı için, geçmiş yıllarda daha yaşlı bir embriyonun doğum yapmış olması mümkün olsa da bu ikizler, kayda alınmış en yaşlı canlı embriyo doğumu olarak tarihe geçmeyi başardı.

BABALARINDAN 5 YIL ÖNCE DÖLLENDİLER

Embriyoların, evlat edinen babalarının doğumundan sadece 5 yıl sonra döllendiği belirlendi. Embriyolar 1992 yılında 50'li yaşlarındaki bir baba ve 34 yaşındaki bir yumurta donöründen elde edildi. Bu da ikizlerin, 2020 yılında doğan ve 27 yaşındaki bir embriyodan gelen bir önceki rekor sahibi Molly Gibson'ı geçtiği anlamına geliyor.

İkizlerin yeni babası Phillip Ridgeway, Sky News'e demecinde, "Akıllara durgunluk veren bir olay. Hem en küçük hem de en büyük çocuklarımız oldular" dedi.

Embriyo dondurma işlemi genellikle sadece 10 yıl veya daha kısa bir süre için yapılsa da, çok daha uzun süre canlı kalabiliyorlar. Farklı gelişim aşamalarında alınan embriyolar, hızla dondurulmadan önce hücrelerden suyu çeken bir sıvıya maruz bırakılır ve bu noktada döllenmeye kadar sıvı nitrojen içinde saklanırlar. Bu şekilde, onlarca yıl önce alınan embriyolardan tüp bebek doğumu yapılabilir.