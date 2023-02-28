Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı tasarlandı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 07:10

Bilgisayarın dokunmatik yüzeyinin küçük bir tablet boyutunda olmasından dolayı onu kullanmak için bir fareye ihtiyaç yok.

Bilgisayarın alt ve üst kapakları kontrplaklardan yapıldı. İç kısımda diğer bileşenlerin yerli yerinde durması için vinil ve ABS gibi kimyasallar kullanıldı.

İki kapak birbirine menteşelerle tutturuldu.

VİDEO KISA SÜREDE 1 MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Cihazın çalışmasını sağlamak için en zorlu noktalardan biri makineye nasıl enerji sağlanacağıydı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde YouTuber'lar çözüm olarak 150 Wattlık iki güçlü batarya kullandı. Bunlar ekrana ve diğer donanıma enerji sağlıyordu.

Daha küçük bir üçüncü batarya da vurgu için kullanılan LED ışıklara enerji vermesi için kullanıldı.

İkili bilgisayarı tasarlama ve montajlama sürecini kayda alarak YouTube kanallarında da yayımladı.

752 bin kişinin görüntülediği video birçok kullanıcıdan olumlu yorum aldı.

Mindy adının kullanan bir kullanıcı, "Bu makineyi çok sevdim, onu üretme yolculuğunu izlemeyi çok sevdim" ifadelerini kullandı. Echomaker adını kullanan bir diğer kullanıcı ise şöyle yazdı:

Montaj sürecini izlemek süper tatmin ediciydi.

İki YouTuber, ürettikleri cihazın dünyanın en büyük bilgisayarı olduğunu söylüyor.

5 ve 8 Ocak arasında ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Lenovo, yaklaşık 45 santimetrelik ekrana sahip büyük bir dizüstü bilgisayarı görücüye çıkarmıştı.

Evan ve Katelyn bu cihazı üretene kadar bilinen en büyük dizüstü bilgisayar, Acer'in 2017'de piyasaya sürdüğü 53 santimetre ekrana sahip cihazdı.

İkilinin son icatlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği ise merak konusu.