Yeni tanıtılan MacBook Pro parçalarına ayrıldı

Kısa bir süre önce tanıtılan MacBook Pro, parçalarına ayrıldı. İç aksamların da göründüğü bu işlem YouTube'da yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:53
Yeni tanıtılan MacBook Pro parçalarına ayrıldı
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YouTube üzerinden cihazların parçalarını ayrılmasıyla bilinen iFixit kanalı, bu sefer de yeni MacBook Pro'nun içini açtı. Resmi olarak Apple'ın sunmuş olduğu onarım kılavuzunu takip eden iFixit ekibi, M2 Pro ve M2 Max işlemciye sahip MacBook modellerine yönelik tespitler yapabildiler. 

2023 MODEL MACBOOK PRO PARÇALARINA AYRILDI, İKİ MODEL NEREDEYSE AYNI

MacBook M2 Pro işlemcili ve M2 Max işlemcileri dışında MacBook Pro modellerinin neredeyse aynı olduğu görüldü. 

Ekip, Apple'ın hazırladığı kılavuza göre cihazları parçalarına ayırdılar. Kılavuzun ise oldukça kapsamlı ve uygulaması kolay olduğu aktarıldı. 

Burada amaç, Apple'ın önerdiği kılavuzdaki resmi onarım adımlarının uygulanabilir olup olmadığını test etmekti. Söz konusu kılavuzlar kullanıcıların kendi cihazlarını onarmaları için gerekli araçları sağlayan Apple'ın kendi kendine onarım programının bir parçası olarak tanımlanıyor. 

Yeni nesil MacBook Pro, anakarttaki lehimli parçalar nedeniyle 10 üzerinden 5 onarılabilirlik puanı aldı. Apple cihazları daha ince hale getirmek için bu hamleyi yapmış olabilir, ancak dayanıklılık bu noktada düşüyor. 


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