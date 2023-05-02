Drone taksi bir ülkede daha deneme uçuşları yapacak
Çinli şirket Guangzhou EHang Akıllı Teknoloji, otomatik pilotlu "hava taksisini" İsrail'de sergileyecek.
İsrail Sivil Havacılık İdaresi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, iki yolcu kapasiteli EHang 216S adlı drone, saatte 130 kilometre hızla 500 metre yükseklikte uçabiliyor.
DENEMELER BAŞLATILACAK
İsrail'de türünün ilk örneği olacak uçuş, İsrail Sivil Havacılık İdaresi ile İsrail İnovasyon İdaresi tarafından yönetilecek. Deneme uçuşunun, İsrail'de drone'larla ilgili teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla İsrail Sivil Havacılık İdaresi öncülüğünde başlatılan bir girişim kapsamında gerçekleşeceğini belirten İsrail Sivil Havacılık İdaresi, EHang insansız hava araçlarından ikisinin İsrail'e nakledildiğini bildirdi.
Deneme uçuşlarına katılacak İsrailli havacılık şirketi Cando Drones, drone'ların uçuş izinleri alındıktan sonra Haziran ayında deneme uçuşları yapmalarının beklendiğini belirtti. İsrail'deki deneme uçuşları, İsrail'e gidecek olan EHang uzmanlarından oluşan bir ekibin desteğiyle Cando Drones ve yan kuruluşu Dronery Fly tarafından yürütülecek.
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