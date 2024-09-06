Bluetooth 6 duyuruldu! iPhone'lara ne zaman gelir?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:05

Güncelleme: 06.09.2024 - 00:05

Cihazların neredeyse tamamında artık Bluetooth 5 bulunuyor. Yeni bir teknoloji gibi gelse de aslında artık eskidi. 2016 yılında tanıtılan Bluetooth 5 teknolojisi, günümüzde beklenen hızlara ulaşmaktan yoksun. Bu yüzden Bluetooth 6 teknolojisi tanıtıldı. Peki, burada hangi yenilikler sunulacak?

BLUETOOTH 6 TEKNOLOJİSİ İLE NELER GELECEK?

Yeni özelliklere sahip olan Bluetooth 6, Bluetooth Kanal Sondajı adı verilen bu özellik, iki Bluetooth cihaza arasındaki yönü ve aralığı belirlemeye imkan sağlıyor. Reklam filtrelemesi ise belirli Bluetooth cihazlarını taramayı ve bulmayı daha hızlı hale getirecek.

Reklamverenlerin izlenmesi Bluetooth ana cihazlarının verimliliğini artırabilir. ISOAL geliştirme, ISOAL senkronizasyon uyarlama katmanını kullanan cihazlar için özellikle gecikmeyi önler ve güvenliği artırır. Karar Tabanlı Reklam Filtreleme, Bluetooth Low Energy'nin Genişletilmiş Reklam özelliğini iki radyo kanalına yayarak cihazların eşleştirilmesine yardımcı olur.

Genellikle eşleştirme ve diğer bazı görevlerde, bir aksesuar bağlantı kurmak için kendisini diğer donanıma tanıtmak üzere veri paketleri gönderir. Yeni sürümde, bir cihaz birincil reklam kanalında bir paket algılayacak, ardından ikincil kanalda ilgili paketleri tarayıp taramaması gerektiğine karar verecek.

Genişletilmiş özellik seti ile daha fazla özelliği desteklemek için listeyi genişletmek mümkün oluyor. Bir diğer özellik ise kısa çerçeve aralığı, LE ses cihazları, fitness izleyicileri, aygıt yazılımı güncellemelerini indirme vb durumlarda verimi artırmayı sağlar.

Bluetooth Kanal Sondası özelliği, cihazların etkili menzillerini belirlemelerine olanak tanıyan bir katman ekler. Bu sayede iPhone'larda ve bazı Android cihazlarda bulunan cihazımı bul uygulamaları daha hasas bulma özelliklerine kavuşacak.

iPhone'larda Bluetooth 6 ne zaman görebiliriz?

Hesaplamayı şöyle yapmak daha doğru olacaktır. Bluetooth 5, aralık 2016'da tanıtıldı. iPhone 8 ve iPhone X ise eylül 2017'de Bluetooth 5 desteğine sahip olarak 1 yıl geçmeden tanıtılmış oldu. Bu hesaplamayla iPhone 16'lar bu teknolojiye yetişemese de tahminlere göre iPhone 17 Bluetooth 6'ya sahip olarak gelecek.