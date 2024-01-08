Sevilen oyun Hi-Fi Rush Nintendo Switch'e gelebilir
2023 yılında oldukça sevilen oyunlardan biri olan Hi-Fi Rush daha fazla platform için çıkış yapabilir iddiasıyla gündeme geliyor.
Geçen yılın dikkat çeken oyunları arasında yer alan Hi-Fi Rush, Xbox ve Pc tarafı için sunulmuştu. Oyunun bu başarılı yükselişi diğer platformlara da sunulmasını gündeme getirmeye başladı. Bunlardan biri de Nintendo Switch oldu.
Yeni bir iddiaya göre oyun 2024 yılında başka bir platforma çıkacak. NateTheHate, YouTube kanalı üzerinden bir videoda 2024 yılında oyunun başka bir platforma da geleceğini söyledi. Bunun ardından iddialar havalarda uçuşmaya başladı.
Başka bir kaynak oyunun Nintendo Switch için çıkacağını söyledi. Xbox tarafından doğrulanmayan bu bilgi, ilerleyen günlerde doğrulanabilir ya da yalanlanabilir.
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