Apple'dan zam kararı! Fiyatlar ikiye katlandı
Apple, müzik servisi olan Apple Music abonelik ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. Yeni zamlar ile birlikte en ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye dayandı.
Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik birçok ürüne zam olarak yansıyor.
Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybıyle birlikte bu sene içerisinde ürünlerine birkaç defa zam yapan Apple'dan yeni bir zam kararı daha çıktı.
Şirket, müzik servisi olan Apple Music uygulamasının abonelik ücretlerine yüzde 100 zam yaptı.
Yeni zamlar ile birlikte Apple Music'te en ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye dayandı.
İşte zamlı fiyatlar:
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