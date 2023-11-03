Dünyanın en hızlı Android telefonları açıklandı: Huawei listede yok
Her ay yeni çıkan telefonları da ekleyerek listesini güncelleyen performans test uygulaması AntTuTu, Ekim ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı. Birinci sırada Xiaomi 14 yer aldı.
Akıllı telefon tarafında her ay yepyeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Bu telefonlar arasında en iyisini tercih ederken bazı kıstaslara göre değerlendirmek gerekiyor. Bu kıstasların en önemlisi telefonun hızı oluyor.
Akıllı telefonları ve diğer mobil cihazların hızını test etmek için kullanılan AnTuTu adlı platofrm tarafından "2023'ün en hızlı Android cihazları" listesi açıklandı.
EN HIZLI TELEFONLAR TÜRKİYE'DE SATILMIYOR
Her ay güncellenen listede Ekim ayının en hızlı telefonu Xiaomi 14 oldu. İkinci sırada ise yine Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi 14 Pro oldu. Üçüncü sırada ise OnePlus Ace 2 Pro yer aldı. Bu üç cihazın da Türkiye'de satışı bulunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Xiaomi'nin telefonlarının Türkiye'de satışa çıkacağı biliniyor.
SAMSUNG VE HUAWEİ'NİN HİÇBİR CİHAZI LİSTEDE YOK
Açıklanan listede görüldüğü kadarıyla Samsung ve Huawei'nin hiçbir telefonu yer almadı. Listenin tamamı ise şöyle:
EKİM AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- OnePlus Ace 2 Pro
- iQOO 11S
- iQOO 11 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Realme GT 5 240W
- Oppo Find X6 Pro
- OnePlus 11
- Nubia Red Magic 8 Pro
EKİM AYININ EN GÜÇLÜ BÜTÇE PERFORMANS TELEFONLARI
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- Vivo S17 Pro
- iQOO Neo 7 SE
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60E
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo Reno 9 Pro 5G
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