Dünyanın en hızlı Android telefonları açıklandı: Huawei listede yok

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:43

Akıllı telefon tarafında her ay yepyeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Bu telefonlar arasında en iyisini tercih ederken bazı kıstaslara göre değerlendirmek gerekiyor. Bu kıstasların en önemlisi telefonun hızı oluyor.

Akıllı telefonları ve diğer mobil cihazların hızını test etmek için kullanılan AnTuTu adlı platofrm tarafından "2023'ün en hızlı Android cihazları" listesi açıklandı.

EN HIZLI TELEFONLAR TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Her ay güncellenen listede Ekim ayının en hızlı telefonu Xiaomi 14 oldu. İkinci sırada ise yine Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi 14 Pro oldu. Üçüncü sırada ise OnePlus Ace 2 Pro yer aldı. Bu üç cihazın da Türkiye'de satışı bulunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Xiaomi'nin telefonlarının Türkiye'de satışa çıkacağı biliniyor.

SAMSUNG VE HUAWEİ'NİN HİÇBİR CİHAZI LİSTEDE YOK

Açıklanan listede görüldüğü kadarıyla Samsung ve Huawei'nin hiçbir telefonu yer almadı. Listenin tamamı ise şöyle:

EKİM AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

OnePlus Ace 2 Pro

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

Vivo X90 Pro+

Realme GT 5 240W

Oppo Find X6 Pro

OnePlus 11

Nubia Red Magic 8 Pro

EKİM AYININ EN GÜÇLÜ BÜTÇE PERFORMANS TELEFONLARI