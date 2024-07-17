Realme Watch S2, ChatGPT desteğine sahip olacak
Realme yeni etkinliğini duyururken, Watch S2'nin ChatGPT desteğiyle geleceğini vurguladı.
Realme, 13 Pro serisini 30 Temmuz’da Hindistan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak. Burada aynı zamanda Realme Watch S2 akıllı saatini de tanıtmaya hazırlanan şirket cihazın ChatGPT desteğine sahip olarak geleceğinin altını çizdi.
AKILLI SAAT CHATGPT'Yİ DESTEKLEYECEK
Bu ay sonunda tanıtılması beklenen saat yapay zeka asistanıyla geliyor. Saatte yer alması beklenen özellikler arasında ise sağa yerleştirilen iki düğme ile menülerde gezinme ve diğer işlevlerin kullanılması yer alıyor.
IP68 sertifikasına sahip olacağı paylaşılan saatin tek şarj ile 20 gün kullanılabilmesi de mümkün olacak.
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