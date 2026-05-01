Küresel akıllı telefon pazarının lideri Samsung oldu

Küresel akıllı telefon pazarının bu yılki ilk çeyrek verilerini açıklayan Omdia, liderin Samsung olduğunu ardından Apple'ın geldiğini duyurdu. Samsung, 2026 yılının ilk çeyreğinde 65,4 milyon adet telefon satarak, marketin yüzde 22'sine hakim oldu. Apple ise 60,4 milyon adet iPhone satışı yaptı ve market payı yüzde 20 oldu.

İki popüler şirketin hemen ardından gelen Xiaomi, 33,8 milyon adet, telefon satarken, Oppo, 30,7 milyon adet satış yaptı. Beşinci sırada ise vivo 21,3 milyon adet satış ile yer buldu.

Küresel akıllı telefon pazarı 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik gibi küçük bir artış gördü. Buradaki etkinin ilerleyen dönemde, çip fiyatlarının artmasının beklenmesinden kaynaklı düşeceği tahmin ediliyor.