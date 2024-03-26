Dünyanın en uzun kelimesi 2 saatten uzun sürede okunuyor

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:01

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:01

Dünyanın en'lerine yönelik her zaman bir tartışma vardır. Genellikle belirli sınırlar içinde değerlendirilen bu 'en'ler çoğunluk tarafından eleştirilse de dünyanın en uzun kelimesine yönelik süren tartışma dikkate değer. Guinness Dünya Rekorlar'Ina göre dünyanın en uzun kelimesi 28 harf ve 12 hece olan 'antidisestablishmentarianism' kelimesidir.

DÜNYANIN EN UZUN KELİMESİ DİLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bunun yanı sıra kabullerin dışında okunması 2 saatten 3 saate kadar çıkabilen bir kelime var. Bu da 34.000’den fazla amino asitten oluşan bilinen en büyük protein olan Titin’in tam kimyasal adı oluyor. Bazılarına göre bu bir kelime değil ve bilimsel bir zinciri aktardığı için 'dünyanın en uzun kelimesi olarak' kabul edilemez.

Konunun uzmanlarına göre bu tanımlamalar yalnızca sözlü formüller ve kelime olarak değerlendirmemeli.

Bir diğer tartışmalı kelime ise Oxford sözlüğünde listelenen 45 harfli bir kelime olan “Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” oluyor. Bu volkanik bir patlamadan kaynaklanan küçük parçaların solunmasından kaynaklanan bir akciğer hastalığını tanımlıyor. Yine de günlük ileşimde kullanılmadığı için tıpkı bilinen en büyük proteinin ismi gibi sınıflandırma dışı kalıyor gibi görünüyor.





Söz konusu tartışmalar ve dünyanın en uzun kelimeleri çoğunlukla İngilizce tarafında oluyor. Farklı dillerde çok daha uzun kelimeler de bulunuyor. Almanca'da çok daha uzun kelimeler bulunuyor. Örneğin 1999 yılında bir etiketi tanımlamak için düzenlenen yasayı tanımlayan ''Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz'' 63 harfle en kalabalık kelimelerden yalnızca biri.

Bu resmi olmayan bir seçim olsa da resmi Almanca sözlüklerinde en uzun kelime ''Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung'' olarak tanımlanıyor.

Bunun yanı sıra Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyadaki en uzun kelime 195 Sanskrit karakterden oluşuyor ve Latin alfabesine 428 harfe çevriliyor.

İngilizce dedik, Almanca ve Latince dedik ancak Türkçe'den bahsetmedik. Türkçe'de ise 70 harften oluşan "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" kelimesi karşımıza çıkar. Burada ise Türkçe'nin oluşma yapısı olarak sondan eklemeli bir dil olduğu için sonsuz sayıda harften oluşan kelimeler oluşturmak mümkün.