Dünyanın ilk karbondioksit bataryası daha fazla ülkeye giriyor

16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Energy Dome, enerjiyi depolamak için karbondioksit kullanma prensibine dayanıyor. İtalya merkezli şirket, Avrupa dışında ABD pazarına da giriş yaptı.

KARBONDİOKSİT BATARYANIN ÇALIŞMA PRENSİBİ NE?

2020 yılında faaliyete geçen Energiy Dome, iki yıl içinde prototip aşamasından yüksek kapasiteli test aşamasına geçti. İlk karbondioksit bataryasını Sardunya’da kullanıma açan şirket, kısa zamanda başka şirketlerle enerji odaklı anlaşmalar imzaladı. Maliyet bakımından oldukça düşük bütçelerle hayata geçirilebilen bu sistem aynı zamanda alan ve bölge farketmeksizin her yerde kullanılabiliyor olmasıyla öne çıkıyor.

Energy Dome, bu ayın başlarında iklim teknolojisine yatırım yapan Hawaii ve Körfez Bölgesi merkezli Elemental Excelerator’dan fon ve ağ desteği almıştı. Elemental, güneş ve rüzgar gibi aralıklı kaynaklardan gelen enerjiyi uzun süre boyunca depolanmasının yeşil enerji konusunda eksik bir parçası olduğunu ifade ediyor. Şirket yeni karbondioksit bataryası ile bu sorunun önüne geçebileceklerini düşünüyor.

Karbondioksit, ortam sıcaklığında basınç altında sıvı olarak yoğunlaştırılabilen ve depolanabilen birkaç gazdan biri. Karbondioksit bu yapısı sayesinde aşırı düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyulmadan yüksek yoğunluklu enerji depolamaya izin veriyor. Bataryayı şarj etmek için atmosfere yakın sıcaklık ve basınçtaki karbondioksiti alıp sıkıştırılıyor.

Sıkıştırma esnasında oluşan ısı da depolanıyor. Elektrik üretilmesi veya dağıtılması sırasında da sıvı karbondioksit ısıtılır ve güç üreten bir türbine güç sağlayan bir gaza dönüştürülür. Bu süreçte tamamen sızdırmaz olan sistem sayesinde karbondioksit her zaman tekrar kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.