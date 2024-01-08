Dünyanın ilk saydam ekranlı MicroLED ekranı tanıtıldı

Samsung, CES 2024 öncesi duyurularına devam ediyor. Buna göre dünyanın ilk saydam yapıdaki MicroLED ekranı tanıtılmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:25
Dünyanın ilk saydam ekranlı MicroLED ekranı tanıtıldı
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Teknolojinin direkt içinden çıkmış görünen yeni şeffaf yapıdaki Samsung MicroLED ekranlar CES 2024 öncesi tanıtıldı. Samsung, üç farklı tasarımla sunduğu bu ekranları altı yıllık bir araştırma ve geliştirme sonucunda ortaya koydu. 

MicroLED, OLED'lerden daha yüksek bir parlaklık sunuyor ve oldukça da ilginç görünüyor. 

Ekran için ayrıntılı açıklama paylaşmayan Samsung'un CES 2024 başladığında resmen duyurusunu yapacak bu ekranlar hakkında daha fazla bilgiyi fuarın başlamasıyla vermesi bekleniyor.

Samsung'un paylaştığı video:

 


CES 2024 Samsung MicroLED

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