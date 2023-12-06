Samsung açıkladı: İki cihaza daha Android 14 geliyor
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, Google'ın yeni işletim sistemi Android 14'ü getireceği iki adet yeni telefonu açıkladı. İşte Samsung'un Android 14 işletim sistemine yükselteceği yeni telefonları...
Teknoloji devi Samsung, Google'ın yayınladığı Android 14 işletim sistemi güncellemesini cihazlarına getirmeye devam ediyor. Son olarak firma Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 modelleri için Android 14 işletim sistemi tabanlı One UI 6.0 arayüz güncellemesini getireceğini açıkladı. Galaxy S21 FE kullanıcılarının ilk önce ABD'de yaşayanları bu güncellemeye erişebilecek. Birkaç gün içerisinde Samsung diğer ülkeler için de yayınlamaya başlayacağını açıkladı.
Samsung Galaxy A33 modelinin ise ilk Android 14 güncellemeleri Avrupa'da yayınlandı. Diğer bölgelere ise Samsung S21 FE'de olduğu gibi birkaç gün içerisinde sunulacak.
SAMSUNG ANDROİD 14 TABANLI ONE UI 6.0 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?
Samsung'un yeni işletim sistemi ve arayüzü güncellemesi ile birlikte yenilenmiş bir ekran kullanıcıların karşısına çıkacak. Ekrandaki tasarımsal yenilenmenin haricinde 'Medya Denetleyicisi Widget'ii One UI Sans adlı yeni bir sistem yazı tipi de cihazlara eklenecek. Diğer değişiklikler ve özellikler ise şöyle:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Hızlı ayarlar sekmesinin yenilenmesi
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni hava durumu aracı
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Yazılımsal olarak kamera iyileştirmeleri
- Samsung Internet tarayıcısını arka planda oynatma özelliği
- Ekstra güvenlik önlemleri
- Bixby geliştirmeleri
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