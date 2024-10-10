Dünyanın ilk USB4 2.0 kabloları piyasaya çıkıyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:42

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:42

40 Gbps’ye kadar aktarım hızına sahip olan USB 4 kısa bir süre önce sunulmuş olsa da, görünene göre en azından bir şirket şimdiden USB’nin gelişimindeki bir sonraki adımı hedefliyor. Elecom, USB 4 2.0 kabloları için resmi sertifika alan ilk şirket oldu. Elecom’un sunduğu dünyanın ilk USB 4 2.0 kablolarının, normal USB 4’ten iki kat daha hızlı aktarım hızı sunduğu söyleniyor.

Elecom şu anda yeni USB4 2.0 kablolarının iki çeşidini piyasaya sürmek için Aralık ayını hedefliyor. Kablonun temel sürümü 80 Gbps aktarım hızı ve 60 W şarj kapasitesi sunarken, diğeri 48 V/5 A’da 240 W’a kadar büyük bir güç çıkışı sağlıyor.

BU HIZLI KABLOLAR İLK OLARAK JAPONYA'DA DENENECEK

Chip'in aktardığına göre dünyanın ilk USB 4 2.0 kabloları, en azından başlangıçta Japonya ile sınırlı olacak.

Gelecekte kabloların daha fazla yerde mevcut olacağı kesin, ancak bu kabloların tam olarak ne zaman diğer ülkelere yayılacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca, bu kablolar Elecom tarafından daha geniş bir alana sunulmasa bile başka şirketlerin geliştireceği USB 4 2.0 kablolarının piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Ayrıca bu kabloların en azından bir türünün 240W’a kadar güç sunabiliyor olması, kullanımlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Bu kablolar, telefonunuzu ve diğer elektronik cihazlarınızı şarj etmek için çok daha az zaman harcamanızı sağlayacaktır. 60Hz’de 8K’ye kadar DisplayPort geçişinin de desteklenmesi (7680 × 4320 piksel video çıkışı), görüntü yeteneklerinde de büyük bir atılımın önünü açacak.

Elbette, dünyanın ilk USB 4 2.0 kablosu Aralık ayında piyasaya sürülse bile, şirketlerin yeni kablo türünü tam olarak benimsemesinin çok daha uzun süreceği tahmin edilebilir.