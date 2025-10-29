Yapay zeka ile sahte gider fişleri üretilmeye başlandı

Görüntü, video ve belge oluşturma araçlarının popülerliğindeki patlama, ne yazık ki işletmeler ve tüketiciler için yeni bir dolandırıcılık çağının kapısını araladı. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemez hale gelmesiyle birlikte, şirketler hiç beklenmeyen bir şekilde AI destekli sahte gider fişleriyle karşılaşıyor.

Chip'in aktardığı yeni bir araştırma, işletmelerin sahte gider fişlerinde şaşırtıcı bir artış yaşadığını ve bu belgelerin tespit edilmesinin inanılmaz derecede zor olduğunu ortaya koydu. Gider yazılım platformu AppZen'den alınan veriler, Eylül 2025’te sunulan sahte belgelerin yüzde 14’ünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu gösteriyor. Bu oran, 2024 yılında neredeyse sıfırken, yeni trendin kısa sürede ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne seriyor. Bu bulguyu destekleyen bir diğer fintech firması olan Ramp ise, son 90 günde 1 milyon dolar değerinde sahte fatura tespit ettiğini iddia ediyor.

Sahte harcamalar finans dünyası için yeni bir durum olmasa da, yapay zeka bu tür belgeleri çok daha inandırıcı hale getiriyor. Fişlerin çok karmaşık belgeler olmamaları, yapay zekanın yardımıyla sahtecilik yapmak, özel bir beceri gerektirmeden herkesin yapabileceği bir eylem haline gelmiş durumda. Öyle ki, insan denetçiler çoğu zaman AI tarafından oluşturulan fişlerle gerçeklerini ayırt edemiyor.

SAP Concur Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Juneau, durumun ciddiyetini şöyle vurguluyor: “Bu fişler o kadar iyi hale geldi ki, müşterilerimize ‘Gözlerinize güvenmeyin’ diyoruz.”

GERÇEKLİĞİ KANITLAMA KRİZİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Yapay zeka destekli sahtecilikteki bu artış, işletmeler için doğal olarak ek bir maliyet anlamına geliyor. Şirketler, gönderilen fişlerin kaynağını ve gerçekliğini doğrulamak için yeni yazılımlara yatırım yapmak zorunda. Ancak uzmanlar, fişin meta verilerini tarayan yazılımların bile dolandırıcılar tarafından aşılabilme potansiyeli taşıdığını ve bu durumun kesin bir çözüm sunmadığını belirtiyor.

Bu sorun, eğitim sektöründe de benzer bir krize yol açmış durumda. Yapay zeka artık milyonlarca öğrenci tarafından ödev yazmak için kullanılıyor ve üretilen metinlerin bazı durumlarda tespit yazılımları tarafından bile fark edilememesi, öğretmenler ve okullar için denetimi imkansız bir görev haline getiriyor.

Yapay zekanın giderek daha zor fark edilir hale gelmesi ve tüm sektörlerde yeni bir dolandırıcılık çağının başlaması, Dünya genelinde büyük bir güven sorunu yaratmış durumda. Uzmanlar, küresel çapta bir çözümün, gerçeği kanıtlamak için fiziksel medyaya veya kağıt belgelere geri dönmeyi gerektirmeyecek bir teknolojik altyapı olmadan hayal etmenin zor olduğunu düşünüyor. Zira teknoloji ilerledikçe, sahtelerle gerçekler arasındaki çizgi giderek belirsizleşmeye devam edecek.